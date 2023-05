Cita de Auto: No te dejes engañar, aquí te explicamos cómo leerlo y trucos para que no te equivoques al comprar

Te desvelamos los mejores trucos para leer el presupuesto de un coche: ¡así no te equivocarás y no te dejarás engañar!

En el caos de ofertas que podemos encontrar, tanto online como en los concesionarios, se hace imprescindible no caer en las prisas y pensar a la hora de tomar una decisión para seguir adelante con la compra.

Aunque la cita suena como una cosa menor.trivial, indicando sólo el precio de lo que compramos, Sin embargo, puede contener muchas trampas. que debe ser calculado de antemano. Por eso te regalamos uno Una guía para no cometer errorespara intentar ayudarte a realizar una compra inteligente que te satisfaga por completo.

Sin embargo, no todos saben La cotización oficial debe tener algunos requisitos Lo que entonces no nos lleva a encontrarnos con problemas a la hora de la compra. Son muchos los datos que el comerciante está obligado a proporcionarte y es bueno saber esto cuando estamos frente a nuestro asesor. Así que presta mucha atención y mira lo que tenemos reservado para ti. dice.

Requisitos previos para una cotización de automóvil

Comencemos especificando que estamos ante la compra de un coche nuevo en nuestro análisis de estimación. Primero debería ser colocado en la hoja de encabezado del licenciatarioNo en una hoja de papel o en un folleto.

segundo pero no menos importante, Debe contener el nombre del vendedor que lo acuñó. yo también sus datos de contactoluego su número de teléfono y correo electrónico.

También hay otros aspectos esenciales que deben ser respetados. Una estimación debe ser Proporcionar fecha de preparación. Para evitar malentendidos posteriores sobre todo si comienzan promociones o condiciones especiales.

En lo que se refiere al coche de cerca, está dentro del modelo. Se debe seleccionar el modelo con el nombre de la marcaY Equipos y accesorios No secuencial que cuenta como parte de la oferta. Pasando a la forma en que se comprará el auto, es importante leer la existencia de la oferta en el presupuesto si estamos hablando de un préstamo con una buena línea de TAN y APR.

Presta mucha atención a las fechas.

Un dato muy importante a tener en cuenta Al enviar una cotización de automóvil son las fechas. De hecho, a menudo existe el riesgo de quedar atrapado y de tener problemas. Sobre todo cuando estamos ante promociones hay que tener muy en cuenta la duración y nunca debemos subestimar este aspecto.

Supongamos que de hecho hay una opción adecuada, como el párrafo incluido en el precio, debe prestar atención a la redacción “El precio es válido hasta…oLa oferta es válida hasta…Para evitar sorpresas desagradables que nos puedan costar mucho en el momento de la compra real.

Infórmese sobre los incentivos del gobierno

El franquiciador no está obligado a consultar directamente sobre los incentivos del gobierno, sino que es simplemente un intermediario que tiene que recopilar la documentación. Por lo tanto, nos corresponde a nosotros conocer las características de los distintos incentivos para la compra de automóviles. de manera que puedan Hay algunos descuentos interesantes. Y capaz de influir en nuestras elecciones a la hora de comprar. Los incentivos a menudo se destinan a nuevas tecnologías. lo que pueden Reducir la contaminación y el consumo.Por lo que nos permiten ahorrar en la compra del mismo coche. Asegúrese de incluir también este parámetro en sus estimaciones.

Comparar precios de diferentes agentes

Evidentemente cada agencia aplica sus propias tarifas aunque se conocen las tarifas base. Puede haber diferencias significativas destinadas a influir en nuestras elecciones.

Así que en este punto se vuelve muy importante Compara diferentes presupuestos y no dejes de hacernos subir uno solo. Muchas veces puede ocurrir que de hecho haya descuentos aplicados por una agencia, que no encontramos en otra agencia. En este sentido, se vuelve fundamental no caer en la prisa por concretar la compra de inmediato.

Por eso, también puede ser útil llamar nuestra atención sobre varios coches y pensar en todas las alternativas que se adaptarían a nuestra situación.

condiciones de entrega

Al cotizar nuestro auto nuevo También debemos asegurarnos de anotar los términos de entrega. El Covid ha cambiado muchas reglas en este sentido y esto se ha ralentizado sobre todo en la compra de coches nuevos en cuanto a motores. En este sentido, tan pronto como se complete la transacción, nos referiremos a la fecha de entrega que previamente determinamos estrictamente en el presupuesto.

Obviamente, los términos pueden diferir en el momento de la compra y es por eso que debemos prestar mucha atención a lo que firmamos cuando completamos la etapa final. Por supuesto, el objetivo es no tener sorpresas desagradables más adelante.

pago o forma de pago

Solo podemos pasar a la parte práctica y, en consecuencia, a la forma de pago. En este caso, el presupuesto cobra importancia en términos de puntualidad y financiación..

Si tenemos la disponibilidad económica para pagar nuestro coche de inmediato, debemos prestar atención, como se especifica anteriormente, también a las fechas que encontramos anexadas al presupuesto. De hecho, pueden existir promociones falsas, que nos lleven a gastar una cantidad muy superior a la determinada previamente.

En términos de financiación, tenemos que hacer valoraciones claras. Si todo se explica correctamente en el presupuesto, tendremos la oportunidad de ir y evaluar incluso la creación de uno externo en relación con los propuestos por el comerciante. Para ello, deberá constar en el documento: nombre de la sociedad financiera, capital de financiación, número de cuotas y monto, importe de los intereses, TAN y TAE. Con estos datos en la mano, podemos ir a otros prestamistas y ofrecer nuestras ideas válidas.