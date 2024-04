Cinco consejos para un envejecimiento mejor y más saludable

Hace quince años, cuando entonces tenía unos cincuenta, comencé a llevar una lista de “cosas estúpidas que no haré cuando sea mayor”. Año tras año, esta lista se hizo cada vez más larga a medida que registraba todas las cosas que mis padres estaban haciendo mal (en mi humilde opinión). Prometí nunca hacer ninguno de ellos.

Yo tenía 59 años en ese momento. Incluso después de presenciar la terquedad asesina de mi padre (y de mi abuelo), no sentí la necesidad de seguir mi propio consejo. Como ellos, yo tenía la misma cantidad de negación y arrogancia. Lo viejo era para mañana. El viejo era para otras personas.

Sin embargo, a los pocos meses de cumplir 60 años, hice mi primera cosa realmente estúpida. Necesitabas un libro de un estante alto, pero ¿fuiste a buscar la escalera? No. En cambio, me acerqué al escritorio, poniéndome como un calcetín. Con un pie ahí y el otro sobre la silla, todavía no podía alcanzarlo.