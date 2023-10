Choque en la carretera: nuevas cosas aterradoras, todo cambia en unas horas

El miedo y el terror invaden las calles de varias ciudades y la gente todavía está en estado de shock, y esto es lo que preocupa a los ciudadanos.

Hay mucho miedo en algunas calles y en los últimos días, después de varios cambios, la gente está preocupada. En el escenario donde tecnología Es imposible no hacernos algunas preguntas sobre lo que nos podría esperar en el futuro.

Después de uno extraño incidente Esto alertó a la población, abundaron los interrogantes y la opinión pública se dividió en dos mitades. El debate gira en torno a la conducción autónoma, en los últimos días se produjo un accidente que preocupó mucho a la gente, esto es lo que pasó y dónde.

Miedo en las calles Dónde y cómo ocurrió el dramático incidente

Los vehículos están cada vez más extendidos. Conducción autónomaSi por un lado se sienten cómodos y tienen muchos aspectos positivos, por otro lado hay quienes también analizan los negativos y declaran su ansiedad. Estos vehículos están diseñados para fomentar una movilidad más sostenible y prometen eficiencia y seguridad garantizadas. Actualmente son muchas las empresas que han tomado la decisión de producir este tipo de vehículos.

Son las máquinas del futuro, inteligentes y respetuosas con el medio ambiente, cada vez más tecnológicas y equipadas con gadgets avanzados para que el viaje sea lo más cómodo posible. cómodo tal vez. Tiene sensores y ha sido diseñado para ser adecuado para el conductor experimentado. El rendimiento es definitivamente excelente, pero a veces surgen problemas, y este es el caso de San Francisco, donde una mujer fue literalmente atropellada por un coche.

La mujer se encuentra actualmente hospitalizada en estado grave, y tras el incidente se abrió una discusión sobre inteligencia artificial, pero según la reconstrucción, el robotaxi no es responsable. era la dama Tránsito La vía estaba en un paso de peatones y chocó con un coche convencional, pero la colisión fue lo suficientemente fuerte como para hacer que la mujer saltara en el cruce, donde un taxi robot, sin nadie a bordo, circulaba de forma autónoma con luz verde. Como resultado, la mujer fue nuevamente golpeada, tras lo cual el taxi se detuvo inmediatamente pero lamentablemente una de las piernas de la mujer quedó bajo las ruedas del auto.

Lo que hay que decir es que en realidad se trataba de una situación bastante singular, y tal vez si hubiera habido un conductor normal en lugar del taxi autónomo, el escenario habría sido similar, si no peor. De hecho, está claro que en este caso taxi robótico No se equivoca y puede que os sorprenda, pero para aquellos que todavía no son partidarios de este nuevo medio de transporte, cualquier excusa es buena para criticar este coche.