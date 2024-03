“Chantajes, amenazas y correos 980: tenía miedo”: el impactante relato del Levante

Durante una entrevista concedida a Galería de tocadorClaudia Laguna, alias el esteReveló que había sido víctima de un acosador durante mucho tiempo: una experiencia traumática que dejó algunas consecuencias pero de la que también logró salir gracias a un curso de psicoterapia. Aunque ha pasado mucho tiempo, es un recuerdo que muchas veces aflora a su mente, sobre todo cuando los medios hablan de casos de persecución contra mujeres o mujeres. feminicidio: “No puedo evitar identificarme “, revela el artista.

El cantante dice que todo empezó hace unos diez años. “Me enamoré de A. hombre. Inmediatamente se sintió extremadamente celoso. Me estaba vigilando: ¿Dónde estás? ¿Por qué no me contestas?’ Pero la mayor parte del tiempo estaba dormido en el sofá y no escuchaba el celular”. , él recuerda. Una verdadera obsesión, una Apego patológicoPero aun así tenía que justificarse ante este hombre. “Eran señales, las suyas y las mías. De todos modos, entendí muy rápidamente que no estaba enamorada y se lo dije. Y él ya no podía tenerme, perdió los estribos”. continúa.

A partir de ese momento comienzan los mayores problemas, aunque la cantante insiste en señalar que nunca ha sido sometida a violencia física. “Intentó chantajearme: tenía nuestros vídeos privados, archivos privados”. “, explica más adelante. Además de las amenazas y los chantajes, estaba la presión constante que este hombre seguía ejerciendo a diario: “Me llamaba constantemente: 'Estoy enfermo', me suplicaba, así que pasé horas al teléfono intentando tranquilizarlo. Me escribía 980 correo electrónico En un mes, son alrededor de 30 cada día”.

La situación empeora cada vez más y muchos a su alrededor, incluidos amigos y familiares, comienzan a preocuparse mucho. “Tenía miedo, pero tal vez no lo suficiente, en ese momento. No pensé que me haría daño, tenía más miedo por él”, le dijo a su hermana, Julia Chichetin. “Dice Levante”. En cierto momento sentí vergüenza sobre todo, mucha vergüenza. Me sentí estúpido: no sabía cómo afrontar la situación que venía sucediendo desde hacía dos meses. “, recuerda. Al menos hasta el momento en que decidió hacerlo, por consejo de un amigo abogado. un informe Su perseguidor: Al final impidieron que esa persona se acercara a mí, por mucho que valiera la pena”. .