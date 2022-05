Cerdeña, Volutia y ETA lanzan la continuidad regional de la aviación de verano: tarifas reguladas para residentes y otras categorías

allí Continuidad Regional del Aire ComúnY sin incentivos públicos, se lanza el domingo 15 de mayo en el cielo Cerdeña. Durante doce meses en aviones Volutia Y Aerolíneas ETAÉl Se admitirán tarifas para residentes. y el número de personas pertenecientes a las categorías equivalentes (desde minusválido ai Personas mayores Y Estudiantes universitarios), mientras que todos los demás pasajeros pagan los billetes a precios de mercado. Las dos empresas lograron, el mes pasado, un Aprobación de anuncios Para dividir las carreteras en aeropuertos Cagliari Y Olimpia hacia Roma Fiumicino Y Milán LinateAl administrar enlaces en Alguer Solo será un portador nacido de cenizas Alitaliaque apareció el domingo en el cielo de Cerdeña.

Delicia sarda – Eta y Volutia (la empresa española se adjudicó el pasado mes de octubre un descenso del 41% 37 millonesla acción negociadora lanzada por la región para asegurar 7 meses de continuidad territorial tras el último vuelo de Alitalia) decidió viajar desde y hacia la isla para garantizar a los residentes billetes a precios controlados, sin uso (durante los próximos 12 meses) Compensación regional. No es un gesto caritativo, por supuesto, sino un testimonio de lo atractiva que es la isla para las aerolíneas. Especialmente en el verano, cuando el tráfico de pasajeros es alto. ETA fue la primera en manifestar su interés en llevar la carga de la continuidad, sin beneficiarse de ninguna aportación pública. Un reto en el cielo fue aceptado, a su vez, por la low cost española, pero interesada en las rutas de Cagliari y Olbia a Roma y Milán y dejó el centro de Alghero en Ita.

miedos – Para presentar dudas Arnaldo BoedduSecretario General de Filtro-Cgil Cerdeña, que destaca la falta de una dirección de la región para que no se penalice al sector turístico: “La Giunta Solinas no esperaba Precio del techo De avanzar, a diferencia de lo que hizo el gobierno regional anterior, esto puede provocar una Aumento inexplicable de entradas Para no residentes y todos los que no se encuentran dentro de las categorías admitidas”.

Pero esta no es la única preocupación que plantea el representante sindical, que añade: “Algunas carreteras, algunos horarios de vuelo y en determinados días, sobre todo en invierno, no son rentables y se corre el riesgo de que una vez acabada allí la temporada estival, te encuentres usted mismo en serios problemas. Uno por encima de todos, según Boedo, podría ser ” Posibilidad de cancelar viajes debido a la falta de un número mínimo de pasajeros capaz de garantizar ingresos adecuados para la empresa “. El líder sardo se refirió luego a Filt-CGIL a la declaración de que la región debe garantizar dos años de continuidad regional, más allá de 2023. El camino todavía parece desalentador: “Creo que están esperando para resolver algunos problemas conLa Unión Europea Y tal vez vuelvan a hablar de eso cerca de la campaña electoral”.

Homenaje al bombardero Gigi Riva – Para el primer vuelo desde Cerdeña, la antigua compañía Alitalia eligió el avión destinado a ello gigi rivadelantero del Cagliari que ganó el Scudetto en 1970. Y quién sabe si esta singular coincidencia no es un buen augurio para el conjunto sardo, que jugará el domingo en casa su permanencia en la Serie A italiana en un difícil reto conEnterrar.