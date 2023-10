¿Casa pequeña y muchos invitados a cenar? La solución innovadora de IKEA que cuesta menos de 100 euros

IKEA propone la solución perfecta para cenas y comidas con muchos invitados incluso en casas pequeñas: necesitarás menos de 100 euros.

Amueblar tu hogar, ¡qué pasión! La buena noticia es que para dar rienda suelta a tu creatividad no es necesario que tengas un gran entorno a tu disposición. Incluso los hogares más pequeños pueden aprovecharlo al máximo Con ideas acertadas que mejoren los espacios y al mismo tiempo no descuiden la estética. ikea, En este sentido, representa un recurso infinito.

El gigante sueco propone multitud de soluciones prácticas para aprovechar al máximo cada rincón de la casa a través de la funcionalidad. Esta es la situación Una mesa extensible que volvió locos a todos los que la compraron. Los muebles que ahorran espacio permiten organizar grandes almuerzos y cenas incluso en casas pequeñas. ¿El mayor profesional? Cuesta menos de 100 euros. A continuación se muestran todos los detalles.

En IKEA, la mesa extensible de los sueños de todos cuesta menos de 100 euros

Cuando se trata de amueblar una casa que no es especialmente espaciosa, una visita a IKEA siempre es una buena idea. Especialmente cuando se trata de investigación. La mesa perfecta para el comedor. Es un mueble indispensable y al que no se puede renunciar. Sin embargo, no todos los hogares permiten la compra de mesas largas aptas para acoger a muchas personas. Sin embargo, en IKEA puedes encontrar una solución valiosa que resuelva tu problema.

el es llamado Fangsta es una mesa extensible Cómodo y apto para cualquier ambiente. Estructura minimalista y ligera, Disponible en blanco o negro, Mesa extensible para 4-6 personas y de fácil acceso, bajo el tablero principal, fabricada en melamina (resistente a la humedad y fácil de limpiar). La mesa puede ser ampliada fácilmente incluso por una sola persona y contiene… Largo mínimo 120 cm y máximo 180 cm²Mide 75 cm de ancho y 73 cm de alto. Y no terminó aquí.

La posición de las patas (de acero) situadas en las esquinas deja tMucho espacio para colocar sillas.: Cuando la mesa está extendida, las patas también se mueven. Fangsta Representa una opción cómoda, práctica y sobre todo económica: Cuesta sólo 99 euros. No es casualidad que aparezca entre los productos más vendidos actualmente de IKEA, con excelentes críticas de clientes satisfechos. Una idea flexible, con un diseño lineal y moderno, adaptable a cualquier comedor.