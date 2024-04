Caroline Crampton, “Un cuerpo hecho de vidrio”, Una historia del trastorno obsesivo

“Objeto hecho de vidrio” sugiere que lo es y no lo es. Por un lado, Crampton a menudo experimenta síntomas que luego se da cuenta de que son psicosomáticos; Por otro lado, su hipervigilancia después de su primer tratamiento exitoso contra el cáncer le permitió descubrir una masa sospechosa la segunda vez. “Mis preocupaciones sobre la salud son persistentes, a veces invasivas, pero no necesariamente injustificadas”, admite. Concluye que “las enfermedades diagnosticables y las obsesiones patológicas pueden coexistir”. Aunque “tendemos a pensar en el TOC como una abreviatura de una enfermedad que está exclusivamente en la cabeza”, las personas que están más preocupadas por su salud suelen ser las que tienen más motivos para preocuparse.

De hecho, no existe un acuerdo absoluto sobre lo que se considera un diagnóstico y lo que se considera una ilusión. En una sociedad llena de prejuicios, la credibilidad no está distribuida de manera equitativa y las poblaciones marginadas a menudo son consideradas histéricas. Una serie de estudios han demostrado que es menos probable que los médicos escuchen a las mujeres y a las personas de color, y Crampton sabe que “la toman más en serio en los exámenes médicos” porque es blanca y de clase media alta. Este sesgo es bidireccional: los pacientes también dependen de “detalles irrelevantes como la confianza, la forma de transmitirse y el lenguaje corporal” para determinar si un médico es digno de confianza.

“Obsesividad” es una palabra antigua pero un concepto relativamente nuevo, y no siempre está claro si el libro de Crampton rastrea la historia del fenómeno o la historia del término. En ocasiones, su interés es etimológico: nos cuenta que la palabra apareció por primera vez en el Corpus Hipocrático, una colección de publicaciones médicas producidas y publicadas en la antigua Grecia, donde se refería a “el lugar donde las costillas duras dan paso al vientre blando. ” Pero en otros lugares, Crampton no habla del lenguaje, sino más bien del horror de afrontar la muerte. Sus amplias reflexiones tocan a figuras tan notables como John Donne, Molière y Charles Darwin, todos los cuales padecían enfermedades evidentes y una ansiedad debilitante por sus aparentes dolencias. (Resulta que es difícil tener lo primero sin lo segundo).

Becca Rothfeld es crítica de no ficción del Washington Post y autora de All Things Too Small: Essays in Praise of Excess.