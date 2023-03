Carlos Algarz y Cameron Norrie abandonan México – OA Sport

Casi se da regla a uno, discurso similar a otro. Carlos Algaraz y Cameron Norrie perdieron su evento de división homóloga en Acapulco en la final del torneo ATP 500 en Río de Janeiro.México, en el que comienzan a jugar esta noche.

En concreto, el murciano explica sus motivos directamente en las redes sociales: “Lamentablemente no podré jugar en Acapulco. Según las pruebas que nos hicieron esta mañana, tengo una distensión de primer grado en el isquiotibial derecho que me mantendrá fuera varios días. Realmente lamento no poder competir aquí, pero ahora es el momento de pensar en la recuperación y prepararme lo antes posible. Espero verte pronto“.

El británico, por su parte, se muestra confiado en su respuesta a una historia de Instagram: “Hola a todos. Lamentablemente tengo que anunciar que tengo que renunciar a Acapulco, una de mis carreras favoritas. Me duele rendirme, pero necesito un descanso antes de Indian Wells. Definitivamente estaré tocando en Los Cabos, ahí nos vemos“.

Si tuvieran que registrarse como lucky losers, los dos primeros de la lista serían Suecia elias ymer Y luciano tarteri. Este último perdió ante Jacobo Berettini en la ronda de clasificación. El que entre tendrá dos enemigos, el francés Adrián Manarino y americano mackenzie mcdonald. Los otros dos perdedores en la final del cuadro Cadete fueron neozelandeses Rubí Statham y americano Brandon Holt.

