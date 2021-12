Cansado de que ALS publique el primer tweet sobre el pensamiento

ROMA – Estamos acostumbrados a los que twittean sin pensar. Ahora, sin embargo, hay quienes twittean con solo pensar. Ocurrió por primera vez en Australia, donde Philip O’Keefe, 62, con la esclerosis lateral amiotrófica (Sala), logra mandarlo El primer mensaje social gracias a un dispositivo de ocho milímetros implantado en el cerebro, que traduce de forma inalámbrica la actividad eléctrica de las neuronas en palabras y comandos en la pantalla de una computadora. “¡Hola mundo! Tiny tweet. Gran progreso” (“¡Hola mundo! Tiny tweet. Gran progreso”), es el texto del primer tweet. Philip lo envió a través del perfil del Gerente General de Synchron, la empresa que desarrolló la innovadora interfaz llamada Stentrode.

“Cuando lo escuché por primera vez, dice Philip, sabía cuánta independencia podía devolverme. El sistema es increíble, como aprender a andar en bicicleta: se necesita un poco de práctica, pero cuando empiezas a andar se siente natural ahora”. Solo estoy pensando dónde quiero hacer clic en él en la computadora y puedo enviar correos electrónicos, administrar mi cuenta, realizar compras y ahora también enviar mensajes al mundo a través de Twitter “.

Publicó la primera publicación el 23 de diciembre del perfil del CEO de Synchron, Thomas Oxley, que dice: “Philip ha hecho siete tweets y varios me gusta. Estos tweets representan un momento importante para la industria Interfaces implantables cerebro-computadora. Demuestran la conexión, la esperanza y la libertad que brindan a personas como Phil, que han perdido gran parte de su independencia funcional debido a la parálisis. Esperamos desarrollar nuestra interfaz Stentrode en nuestro primer ensayo clínico en los EE. UU. El próximo año “.

El dispositivo funciona como un cerebro bluetooth y está diseñado para aquellos que han perdido la capacidad de moverse o hablar debido a una enfermedad o accidente. Hasta ahora se ha implantado experimentalmente en dos pacientes con ELA en Australia. El primero fue Graham Felsted, mientras que el segundo lo recibió Philip O’Keeffe en abril de 2020, casi 5 años después de que le diagnosticaran la enfermedad. Desde el primer día, dice en un video publicado por la Universidad de Melbourne hace unos meses, he estado ansioso por participar en cualquier experiencia que pueda prolongar mi vida o encontrar una cura.

intervención.

La intervención se realizó para ubicar el stent en el cerebro a través de un catéter que llegaba a la corteza motora a través de la vena yugular, prácticamente el mismo procedimiento mínimamente invasivo que se utiliza para intervenir en caso de un ictus.

“Siempre me he dado cuenta de que esto es potencialmente muy útil no para mí, como individuo a corto plazo, sino para aquellos que vendrán después de mí. Estoy encantado de poder ayudar a los demás”, dice Philip. allanar el camino para el uso de Twitter a través del pensamiento “.