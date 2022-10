TURÍN – Las reglas vigentes en Qatar están causando insomnio no solo durante la Copa del Mundo, que comienza dentro de un mes, sino también en la forma en que los fanáticos de su país vivirán la Copa del Mundo. marcelo ebrard , Ministro de Relaciones Exteriores de México. Los mexicanos se están moviendo en masa, y no, esa no es la noticia de la temporada: hace cuatro años había más de 150 mil hinchas en Rusia. bandera tricolor Viajé a Moscú y otras ciudades anfitrionas para estar cerca del equipo. Una ola de mexicanos se prepara para invadir Qatar después de cuatro años: estimaciones oficiales dicen que 100.000 activistas ya están comprometidos con el viaje a Medio Oriente.

¡Honestidad, por favor! “Estimamos que viajarán más de cien mil de nuestros aficionados -explica Eppard durante una visita al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles de la Ciudad de México, donde hace unas horas aterrizó el Mundial rumbo a Doha-. Les proporcionaremos con todo tipo de asistencia a través de nuestra embajada. Lo que más me preocupa es que nuestros fanáticos siguen las reglas del gobierno. Katar, queremos que todo mexicano se porte como es debido. El Embajador de Qatar en México también estuvo presente en el evento. Mahoma AlquaríPresidente de la Asociación Mexicana de Fútbol, Yo de Luisa y capitán de la selección española que ganó el Mundial de Sudáfrica 2010, carlos puyol. Ebrard también destacó la decisión tomada por el gobierno de la Ciudad de México: 150 hombres de la Guardia Nacional serán enviados a Qatar y tendrán la tarea de brindar apoyo a la afición de sus compatriotas. “Tendremos un centro de apoyo para hispanohablantes porque no hay muchos hispanohablantes en Qatar”, explicó el político. Finalmente, el canciller destacó el hecho histórico de que su país se convertirá en el primer país en albergar por tercera vez la Copa del Mundo en 2026 cuando se una a Estados Unidos y Canadá. “México es el primer país en ser sede de la Copa del Mundo tres veces: 1970, 19886 y ahora 2026. Siempre he dicho: si piensas en grande, puedes hacerlo. Si piensas en pequeño, no llegarás a ningún lado. demostrado al mundo que sabe pensar en grande.