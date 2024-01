Cáncer que los médicos no quieren llamar cáncer

¿Cuándo el cáncer no es cáncer? Es una pregunta inesperada que ha entusiasmado al mundo del tratamiento del cáncer en los últimos años, sobre todo ahora con el cáncer de próstata. Wall Street Journal: Un número cada vez mayor de médicos apoya lo que puede parecer una posición inusual: que los cánceres de próstata de bajo grado que crecen muy lentamente o no crecen en absoluto no deberían llamarse cáncer o cáncer. La razón, dicen, es simplemente que Estas palabras asustan a los hombres.Sus familias y, a veces, incluso sus médicos se ven obligados a buscar un tratamiento que es más agresivo de lo que los pacientes necesitan, lo que deja a los hombres con efectos secundarios debilitantes, en lugar de adoptar un enfoque de esperar y ver qué pasa, cuidadosamente supervisado.

Un cambio de nombre no sería algo sin precedentes. Se han reclasificado otras formas de cáncer de tiroides, cuello uterino y vejiga, a veces en parte para evitar asustar a las personas ante cánceres que tienen menos probabilidades de propagarse. “La palabra 'cáncer' genera mucha ansiedad y miedo”, dice la Dra. Laura Esserman, profesora de cirugía y radiología de la Universidad de California en San Francisco y directora de su Centro para el Cuidado de los Senos, quien aboga por una baja tasa de cáncer. tipo de cáncer de grado. -Riesgo de cambiar el nombre del cáncer de mama. “Los pacientes piensan que si no hago algo mañana, me matarán. De hecho, eso no es cierto”.