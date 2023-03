Caminar bitarea puede ser un indicador temprano del envejecimiento cerebral acelerado

resumen: La capacidad de realizar tareas duales, caminar y hablar comienza a disminuir alrededor de los 55 años. Esta disminución es el resultado de cambios en la cognición y la función cerebral básica en lugar de cambios físicos asociados con el envejecimiento.

Caminar es una tarea compleja que comúnmente se realiza mientras se completan otras tareas como hablar, leer señales o tomar decisiones.

Para la mayoría de las personas, después de los 65 años, el “doble trabajo” empeora el rendimiento al caminar y puede provocar inestabilidad. Curiosamente, los adultos mayores que se ven más afectados por las tareas duales corren un mayor riesgo de sufrir resultados negativos para la salud, incluidas caídas y demencia.

Un nuevo estudio de investigación publicado en Lanceta de longevidad saludable informaron que la capacidad de realizar tareas duales al caminar comienza a disminuir a los 55 años, hasta una década antes del “envejecimiento”, como se define tradicionalmente en el umbral de los 65 años.

Además, se descubrió que esta disminución en la capacidad de caminar y hablar al mismo tiempo no se debe a cambios en la función física, sino a cambios en la cognición y la función cerebral básica.

El coautor principal Junhong Zhou, Ph.D. , Científico Asistente Principal, Hinda y el Instituto Arthur Marcus para la Investigación del Envejecimiento.

“Evaluamos a un gran número de personas de entre 40 y 64 años que forman parte de un estudio llamado Barcelona Brain Health Initiative (BBHI). Notamos que la capacidad de caminar en condiciones normales y tranquilas se mantuvo relativamente estable en este grupo de edad. .

“Sin embargo, incluso en este grupo relativamente saludable, cuando les pedimos a los participantes que caminaran y realizaran una tarea de aritmética mental al mismo tiempo, pudimos observar cambios sutiles pero significativos en la marcha a partir de mediados de los sesenta”.

“Esto significa que una simple prueba de caminar de doble tarea, que verifica la capacidad del cerebro para realizar dos tareas al mismo tiempo, puede detectar cambios tempranos relacionados con la edad en la función cerebral que pueden indicar un mayor riesgo de demencia más adelante en la vida”, dijo Zhou. dicho.

El artículo surgió de una colaboración única entre investigadores del Instituto Henda y Arthur Marcus en Vida Hebrea para Personas Mayores en Boston y el Instituto Guttmann en Barcelona, ​​España, donde se está implementando la Iniciativa de Salud Cerebral de Barcelona (BBHI).

El investigador principal de BBHI es el profesor David Patrice-Vaz de la Universidad de Barcelona, ​​el Dr. Álvaro Pascual León, director médico del Diana and Sydney Walk Center for Memory Health, y científico sénior del Henda and Arthur Marcus Institute for Aging Research in Hebrew SeniorLife, quien se desempeña como Director Científico de BBHI.

“En comparación con caminar con calma, caminar en condiciones de doble tarea agrega estrés al sistema de control motor porque las dos tareas (caminar y aritmética mental, por ejemplo) deben competir por recursos compartidos en el cerebro. Lo que creemos es que la capacidad de manejar este estrés y mantener el rendimiento adecuado en ambas tareas es una función cerebral importante que tiende a disminuir en la vejez.

Curiosamente, los adultos mayores que se ven más afectados por las tareas duales corren un mayor riesgo de sufrir resultados negativos para la salud, incluidas caídas y demencia. La imagen es de dominio público.

“Nuestro estudio es importante porque encontró que los cambios en este tipo de plasticidad cerebral ocurren mucho antes de lo que se pensaba”, dijo Zhou.

“Ahora, tenemos una imagen más clara de los cambios relacionados con la edad en el control de la marcha y cómo esto se relaciona con la cognición y la salud del cerebro”, dijo Zhou.

“Es importante destacar que, si bien notamos que la caminata bitarea tendía a disminuir con la edad en todo el grupo, no todos los individuos del estudio se ajustaban a esta descripción”.

“Por ejemplo, observamos que la porción de participantes mayores de 60 años que realizaron la prueba de tarea dual, así como los participantes de 50 años o incluso más jóvenes. Esto significa que el rendimiento de caminar dos veces no necesariamente disminuye a medida que envejecemos, y que algunas personas parecen más resistentes a los efectos del envejecimiento.

“Esperamos que nuestro estudio estimule futuros intentos de investigación para descubrir el estilo de vida y otros factores modificables que respalden el mantenimiento del desempeño de tareas duales en la vejez, así como las intervenciones dirigidas a estos factores”.

Acerca de esta investigación sobre noticias sobre el envejecimiento cerebral

autor: oficina de prensa

fuente: Hebreo para personas mayores Henda y el Instituto Arthur Marcus para la Investigación Geriátrica

comunicación: Oficina de prensa – Senior Hebrew for Hinda Life y Arthur Marcus Institute for Geriatric Research

imagen: La imagen es de dominio público.

Búsqueda original: acceso abierto.

"Contribución de la función cognitiva relacionada con la edad a la marcha en tareas duales en adultos de mediana edad en España: observaciones de un estudio poblacional" Escrito por Junhong Zhou et al. Lanceta de longevidad saludable

fondo

El deterioro del rendimiento al caminar en tareas duales se asocia con un riesgo de caídas y deterioro cognitivo en adultos de 65 años o más. No se sabe cuándo y por qué el rendimiento de la marcha en tareas duales comienza a deteriorarse. Este estudio tuvo como objetivo caracterizar las relaciones entre la edad, la caminata bitarea y la función cognitiva en la mediana edad (es decir, entre los 40 y los 64 años).

Métodos

Realizamos un análisis secundario de datos de adultos residentes en la comunidad de 40 a 64 años que participaron en el estudio Barcelona Brain Health Initiative (BBHI), un estudio de cohorte longitudinal en curso en Barcelona, ​​​​España. Los participantes eran elegibles para la inclusión si podían caminar de forma independiente sin ayuda y habían completado las evaluaciones tanto de la marcha como de la cognición en el momento del análisis y no eran elegibles si no podían entender el protocolo del estudio, tenían alguna enfermedad neurológica o psiquiátrica diagnosticada clínicamente y tenían deterioro cognitivo o dolor en las extremidades inferiores, osteoartritis o artritis reumatoide que pueden causar una marcha anormal. La variabilidad paso-tiempo y paso-tiempo se midió en condiciones de una sola tarea (es decir, solo caminar) y tarea doble (es decir, caminar mientras se realizan restas en serie). Se calculó el costo de la tarea dual (DTC; porcentaje de aumento en los resultados de caminar de la condición de tarea única a las condiciones de tarea dual) para cada resultado de la marcha y se usó como la medida principal en los análisis. La función cognitiva global y las puntuaciones compuestas para cinco dominios cognitivos se derivaron de pruebas neuropsicológicas. Utilizamos el suavizado de diagramas de dispersión estimado localmente para describir la relación entre la edad y la marcha para tareas duales, y modelos de ecuaciones estructurales para determinar si la función cognitiva mediaba en la asociación entre la edad biológica observada y las tareas duales.

los resultados

Se reclutaron 996 sujetos en el estudio BBHI entre el 5 de mayo de 2018 y el 7 de julio de 2020, de los cuales 640 participantes completaron evaluaciones de marcha y conocimiento durante este tiempo (media de 24 días). [SD 34] entre la primera y la segunda visita) y se incluyeron en nuestro análisis (342 hombres y 298 mujeres). Se observaron asociaciones no lineales entre la edad y el desempeño de tareas duales. A partir de 54, DTC para el paso de tiempo (β = 0 27 [95% CI 0·11 to 0·36]; p < 0 0001) y cambio de tiempo de paso (0 24 [0·08 to 0·32]; p = 0 0006) aumenta con la edad. En individuos de 54 años de edad o mayores, la función cognitiva global asociada con el aumento de DTC disminuyó con el tiempo de paso (β = -0,27 [–0·38 to –0·11]; p = 0 0006) e incremente el DTC para omitir las fluctuaciones de tiempo (β = –0 19 [–0·28 to –0·08]; p = 0 0002).

Explicación

El rendimiento de la marcha bitarea comienza a declinar en la sexta década de la vida y, después de este punto, la variación interindividual en la cognición explica una gran parte del rendimiento de la doble tarea.

financiación

Fundación La Caixa, Instituto Guttmann y Fundación Abertis.