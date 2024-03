Calzona, rueda de prensa previa al partido Barcelona-Napoli: retransmisión en directo

19.37

De Laurentiis frena a Politano en Sky

Poco antes del inicio de la conferencia de Calzona y Politano, el presidente Aurelio De Laurentiis, que luego asistió en vivo a la conferencia, detuvo al delantero del Napoli que estaba a punto de conceder una entrevista. cielo. (Lee las noticias)

19.30

La conferencia ha terminado

La rueda de prensa de Calzona y Politano finaliza la víspera del partido Barcelona-Napoli.

19.29

“¿Lobotka? Muy alto rendimiento conmigo”

“¿Lobotka? Tengo la suerte de entrenarlo en Eslovaquia. Trabajé allí durante un año y medio y él siempre tuvo un desempeño muy alto. Incluso desde que llegué a Nápoles, el rendimiento ha sido muy alto.. Para mí es seguro y estoy muy feliz de entrenarlo. ¿En qué afectará la ausencia de De Jong? Estamos hablando de un jugador moderno, que lo tiene todo y lo puede todo. “Echaremos de menos a un jugador clave, lo sabemos, pero el Barcelona tiene un gran equipo para sustituirlo”.

19.28

“Tenemos que trabajar para ser un equipo”.

“¿un arma? Ser un equipo durante noventa o ciento veinte minutos. El objetivo individual debe alcanzarse a través del objetivo común. Espero que el equipo dé un paso adelante, debe ser un grupo fuerte. Los chicos entendieron que todavía hay que trabajar en este aspecto y lo que hemos hecho no es suficiente. Sólo mejorando podremos alcanzar nuestros objetivos”.

19.26

“Hemos cambiado mucho respecto al primer partido”.

“Será un partido que se cuidará solo. No todo el mundo tiene derecho a jugar los cuartos de final contra un rival de este nivel. No hablé mucho sobre este tema. No es necesario. Con el equipo en el que nos centramos otros aspectos.” Porque todavía tenemos algunos defectos y ceder en ciertas cosas puede ser fatal. En comparación con el partido de ida, hemos cambiado mucho, ahora el equipo está más apretado, pierden menos, logramos crear más momentos, anotamos suficientes, defendemos hacia adelante porque no me gusta correr hacia atrás.Pero el crédito es para los hombres que En tres semanas han dado pasos de gigante hacia adelante. Pero el viaje aún no ha terminado, todavía tenemos mucho por hacer para convertirnos en lo que quiero”.

19.24

Calzona: “¿Miedo? No, hace falta valentía”.

“¿Cómo se entrena el miedo? Si tienes miedo ni siquiera tendrás que acudir a estas citasPero deberías tenerlo descaro “Enfrentarme a un rival fuerte y sano, pero sabiendo que el Napoli puede jugar en igualdad de condiciones con cualquiera e intentar ganar partidos”.

19.23

Calzona: “Para nosotros será el partido del año”

Le recordaron que el partido del viernes contra el Torino, para muchos, fue sobre todo un partido salvaje para Kvaratskhelia: “Con Turín Todo el Napoli hizo un excelente partido en equipo y obviamente Cfara hizo un excelente partido.Pero hemos mejorado muchas cosas. Sólo faltaba la victoria, pero estoy muy contento con el partido. Con el Barcelona el reto es muy importante. Es la carrera del añoEn el futuro, significará mucho a nivel de empresa y en términos de entusiasmo para el equipo”.

19.22

Calzona: “Feliz de entrenar a mi equipo”

Comienza la rueda de prensa francisco calzonaEntrenador del Nápoles. La primera pregunta es de un periodista español que le pregunta sobre la alineación del Barcelona y quiere su opinión sobre el equipo blaugrana: “Me gustan mucho los jugadores del Barcelona, ​​pero estoy feliz de entrenar a mi equipo. ¿Yamal? Tiene las cualidades que lo convierten en uno de los primeros del mundo. Sin duda es muy joven y ya parece un veterano. “Si no se pierde en el camino, tiene las cualidades para convertirse en un jugador de primer nivel”.

19.20

Politano: “Avanzaremos explotando a Osimhen”

Politano otra vez: “En el equipo hay muchos jugadores experimentados y estos partidos los preparan ellos mismos. El deseo es grande y el objetivo es clasificarse. Esto será importante para nosotros, los aficionados y el Club”.. El Napoli tendrá que jugar como el Napoli, regatear bien y defender hacia adelante. Con un centro de gravedad alto porque conocemos la fuerza de sus delanteros, pero también Pueden tener problemas con nuestra profundidad con Osimhen.Definitivamente tendremos oportunidades que tendremos que aprovechar”.

19.17

Politano: “El regate es nuestro fuerte”

Comienza la rueda de prensa. El delantero del Napoli toma la palabra primero. Matteo Politano: “Hemos vuelto al regate, nuestra fuerza. Mantenemos a nuestros oponentes en su área de penalti y somos buenos en eso con muchos de nuestros jugadores atacantes. Con el Barcelona tenemos que seguir así, regateando.“Lo estudiamos bien”.

19.03

Makele arbitra el partido Barcelona-Napoli

El holandés Danny Makele arbitrará el partido entre Barcelona y Napoli, partido de vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones. Los asistentes fueron sus compatriotas Hessel Steijstra y Jan de Vries, el cuarto árbitro Allard Lindhout. En el VAR estará Rob Dieperink, apoyado por Clay Ruperti.

18.58

Politano también estará con Calzona

Unos minutos y comienza la conferencia del técnico del Napoli, Francesco Calzona. Junto a él estará Matteo Politano.

18.51

Cajuste ha vuelto y veremos a Ngonge por primera vez

Vuelven el comportamiento del Napoli ante el Barcelona Rahmani, Kagusti y Ngong Esa mañana en Castel Volturno antes de partir hacia España Trabajaron en equipo. Recuperaciones importantes para Calzona, que tendrá amplias opciones en ataque, mientras que el regreso del sueco al centro del campo es impagable.

18.40

Buraydah Al-Wathiqa: Sus palabras

quiero correo Hablar con Radio CRC: “Barcelona es un gran lugar, sin embargo. En este momento Barcelona ya no es grande. Es un buen equipo con jugadores talentosos. Si el Napoli llega allí con ganas, determinación y entusiasmo, Creo que tiene muchas posibilidades de pasar“.

18.27

Xavi en la conferencia: Elogios para el jugador italiano

A la espera de Calzona, que hablará a las 19.00 horas, el técnico del Barcelona, ​​Xavi, habló en la conferencia de la tarde y elogió al Nápoles y, en particular, al jugador italiano Lobotka. (Lea sus declaraciones)

18.18

Guillier está en Barcelona con el equipo

El rapero napolitano también iba en el avión rumbo a Barcelona Joyero, tras conseguir el segundo puesto en el Festival de la Canción Italiana, que Amadeus acogió por última vez. Otro aficionado del Napoli. (Lee las noticias)

18.08

El Napoli, convocando jugadores a Barcelona

Buenas noticias para Calzona que ya se ha recuperado por completo. La plantilla completa del Barcelona, ​​en la lista de la UEFA sólo faltan Dendoncker, Demme y Zielinski. (nombrado aquí)