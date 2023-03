Call of Duty: Después de los Cuatro Acuerdos, Microsoft reitera a antimonopolio que está listo para hacer más

Microsoft tiene varios acuerdos de Call of Duty no exclusivos con compañías como Nintendo y Nvidia. Hablando ante la Comisión Europea hoy, 17 de marzo de 2023, el presidente de Microsoft, Brad Smith, dijo que estaba listo para ofrecer a los competidores otros acuerdos de licencia.

“Hemos cumplido nuestra promesa de llevar Call of Duty a más jugadores en más dispositivos con acuerdos para llevar el juego a la consola de Nintendo y los servicios de transmisión de juegos en la nube de Nvidia, Boosteroid y Ubitus”, dijo un portavoz de la compañía. . “Ahora estamos respaldando esa promesa con compromisos vinculantes con la Comisión Europea, lo que garantizará que este acuerdo también beneficie a los jugadores en el futuro”.

La Comisión Europea ha retrasado su decisión sobre la adquisición hasta el 25 de abril, pero según fuentes que hablaron con Reuters, Microsoft está en camino de obtener la aprobación de la autoridad antimonopolio de la Unión Europea.

Microsoft ha declarado repetidamente que no tiene ningún “incentivo financiero” para quitar Call of Duty de PlayStation, aunque Sony sugirió recientemente que la exclusividad de Starfield de Xbox es evidencia de que Microsoft no necesariamente lanzará otros juegos como multiplataforma.