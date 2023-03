Burberry en Turín, la marca británica abre su fábrica de lujo en la ciudad

A mediados de febrero se inauguró la fábrica de joyería Cartier en Pas de Stora con una inversión de 25 millones de euros. La semana pasada, el Fondo Quadrivio lanzó un escaparate para Cover 50, la compañía detrás de la marca Turin Pants, que también fue usada por el ex presidente estadounidense Barack Obama y Sergio Marchionne. 28 de marzo La histórica marca inglesa “Burberry” anuncia la adquisición por 21 millones de euros de parte de la fábrica Pattern en Collegno, a partir del cual construirá su “centro de estilo” Made in Italy para diseñar las famosas prendas exteriores Made in Britain. La transacción está siendo supervisada por Baker McKenzie, asesor legal. Esperamos con ansias las fábricas de baterías para automóviles y las fábricas de chips que se han anunciado una y otra vez y aún no se han materializado. Turín vuelve a la ‘moda’ con una arquitectura de lujo.