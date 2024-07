Buffon estudia su dimisión tras el fracaso de Italia en la Eurocopa

Turín – Al final alguien entra discusión . su nombre es gigi bufón Él, a diferencia de todos los demás, piensa resignación Como entrenador de la selección nacional. Aún no es oficial, pero A.J. reflexión . Es un reflejo que surge no tanto de la eliminación ante Suiza, sino de la derrota. situación Lo cual consideraba peligroso.

Gigi no se esconde

bufón No es alguien que lo oculte, y nunca lo ha hecho en su vida, incluso cuando estaba inmerso en ello. Desacuerdos Y Críticas el nunca lo intento Escondites, incluso cuando todos estaban cómodos. Ni siquiera hace eso hoy, que tiene 46 años, y está comprometido a darlo todo. pericia Su consejo es liderar el grupo italiano como director técnico, que es el papel de un capitán que no juega, papel que desempeñó primero Gigi Riva y luego Gianluca Vialli.

Esperanza en la derrota

ahora refleja Sobre lo que pasó en Alemania Y pide reflexión todos. Gigi es un símboloItalia Conocido en todo el mundo, no es muy italiano: no le interesa tener un trabajo fijo, aunque sea fruto de una especie de ostracismo derivado de su carrera y de su condición de leyenda. GG El quiere dar un Aporte Le preocupa eso que algunos llaman dignidad y otros llaman respeto por uno mismo o por los demás. Para que puedas acomodar consideración Con la posibilidad de dimitir, puede permitirse el lujo moral de considerar la posibilidad de renunciar y asumir responsabilidades con hechos y no sólo con palabras.

Ningún discurso

No hay carta en un escritorio Gravinaen este momento bufón refleja. Es posible que también haya un enfrentamiento en las próximas horas y luego resolución. Sea lo que sea, para Buffon fracaso En el Campeonato de Europa no hay nada que Entender Fácilmente y sin Choques.