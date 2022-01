Brenner David Kokonami, activista indígena asesinado a los 14 años en Colombia- Corriere.it

Desde Sara Gandolfi

Breiner David Cucuame formó parte de las Autodefensas del Cauca, territorio disputado por narcotraficantes y otros grupos ilegales. El sicario El Indio es desertor de la exguerrillera FARC

Muere a los catorce años para defender una reserva natural, la Madre Tierra. Esto también pasa en Colombia. El viernes pasado le pasó a Brenner David Cocam, Nació como nativo de la NASA. Quien decidió proteger las tierras de sus antepasados, en la provincia del Cauca, de las agresiones de otros hombres, armados y peligrosos: grupos paramilitares, ex mafiosos, narcotraficantes, etc. etc Los bandidos son lo suficientemente peligrosos como para recibir un disparo a sangre fría.. El primer científico ambiental fue asesinado en 2022 en un país latinoamericano, donde ecologistas, indígenas y menores de edad suelen ser víctimas de brutales asesinatos.