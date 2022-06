Bremer, el favorito del Inter sobre el AC Milan (pero el partido sigue abierto) – Corriere.it

De Edición Edición deportiva Di Marzio

12:01 – Bremer prefiere al Inter de Milán al AC Milan

(Simone Julia – Edición de Di Marzio) Una de las principales figuras de las primeras semanas del mercado de fichajes. Bremer acaba de ser elegido mejor defensa de la Serie A y ahora está pendiente de todo lo que sucede a su alrededor. Un futuro por escribir para esto y una certeza: ya no jugaré en Turín. Él mismo se lo repitió a ESPN, mostrando todas sus ambiciones: ya a principios de la temporada pasada le dejé claro al entrenador que quería cambiar el ambiente: “Vamos, quédate con nosotros este año otra vez. Me respondió, ayuda”. nosotros, entonces darás el siguiente paso. Ahora la afición sabe que quiero jugar la Champions y ganar la selección. Necesito jugar a un nivel más alto y creo que es solo cuestión de tiempo. Estoy analizando varias propuestas. No solo eso, porque Bremer se entregó a una consideración un tanto sugerente respecto a la selección: mi sueño es jugar en Brasil. Pero si no fuera así, y si Italia me hubiera dado la oportunidad de representar a un país, lo aceptaría sin dudarlo. En definitiva, verlo algún día de la nada no sería una utopía. Mientras tanto, dirígete al mercado. Su nombre encabeza la lista de goles del Inter, Con los nerazzurri le gustaría traer al Milán independientemente de una posible futura venta de Skriniar, por lo que las negociaciones con el PSG siguen acaloradas. De hecho, los directivos consiguieron permiso para continuar el trato con el defensa del Torino en paralelo con el caso del eslovaco. La petición del Bomb Club era de 40 millones de euros (el contrato de Bremer sigue siendo de dos años), por lo que las dos partes intentan encontrarse. No se descarta una inclusión entre compañeros, con un Torino muy parecido al joven jugador César Casadei El centrocampista nacido en 2003 y campeón absoluto de la victoria del Inter en el Campeonato de Primavera con 16 goles y 5 asistencias en 39 partidos, pero que de momento los nerazzurri no pretenden aportar. Así que ojo con el Milan, que no se rinde a pesar de que el Inter ya tiene un acuerdo con el jugador. Los rossoneri quieren a Putman y siguen lidiando con el Lille. Pero si no se llega a un acuerdo con los franceses, Bremer volará a lo más alto de la lista.