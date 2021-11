Boubiga en la rampa de lanzamiento, primera convocatoria de la selección para ganar el Milán: el plan de los Rossoneri | Los ciudadanos

“Bobiga merece ser convocado para la selección, lo está haciendo muy bien con el Torino”, dijo Mancini, explicando la primera llamada del centrocampista. Todo es cierto, porque la Clase del 99 ya se ha convertido en un elemento básico en el Equipo Juric.: 9 partidos, 2 goles y 1 asistencia; Pero tenga cuidado con las cinco advertencias, el número para marcar en rojo y trabajar.

plan – Pero ahora Tommaso disfruta de la selección con el Milan siguiéndolo desde lejos. Lo está esperando. Debido a que la tarjeta de jugador sigue siendo propiedad de los Rossoneri, quien mantuvo el control enviándolo a Turín cedido en seco para darle experiencia y darle la oportunidad de jugar con regularidad. centrar. La empresa está estudiando el crecimiento del chico que permanecerá en la bomba hasta final de temporada y luego regresará a Milán. El futuro hay que escribirlo, sus méritos son apreciados por los entrenadores y Stefano Pioli, pero su estancia en Milán el año que viene depende también de cómo cambie el mediocampo de los rossoneri y del espacio que pueda tener.

el fondo De hecho, el club está muy interesado en no frenar el crecimiento de Pobiga, que prefirió Torino a Cagliari en verano. Casi todo está hecho con Russobel listo para recibir al jugador en Cerdeña cedido con derecho a redención. Pero Granata DS Vagnati intensificó sus contactos con el Milán, pasando por alto a Cagliari y Udinese en la última curva. Sin embargo, la tarjeta Pobega no se incluirá en ningún acuerdo de Belotti con Torino.: Los rossoneri han iniciado algunos contactos exploratorios con el séquito de Gallo a la luz del verano, pero no tienen intención de poner al centrocampista sobre la mesa. El protagonista con Toro para batir a la selección, Milán, Boubiga en el podio.