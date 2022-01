Borse europee ancora in calo, mercati in attesa della Fed- Corriere.it

Plaza Afari

In questo clima generale, per Piazza Affari si aggiunge anche l’incertezza sul nome futuro presidente della Repubblica, anche se per ora gli operatori ritengono come pi probabile una “promozione” di Mario Draghi al Quirinale. L’effetto cedole di Enel e Snam ha pesato per lo 0.39% sull’indice milanese. Le vendité non hanno risparmiato nessuno dei titoli principali, a partite dal settore auto della “galassia” Agnelli con Stellantis (-7,4%), Iveco (-7,1%) y Cnh (-6,6%). Male DiaSorin (-5,7%) nel giorno in cui l’amministratore delegato Carlo Rosa stato rinviato a giudizio per l’ipotesi di reato di insider trading. A limitare i danni sono state le utility come Italgas (-1,3%) e la bolognese Hera (-1,4%) che, come tutti gli altri titoli del principale indice della Borsa di Milano, hanno comunque chiuso in territorio negativo. Rosso anche per Eni (-3,2%), che ha anunciado la cotización alla Borsa di Oslo della controllata Var Energi AS, e per Tim (-2,5%) che nei giorni scorsi ha nominado Pietro Labriola come nuovo amministratore delegato. Sotto la lente per tutta la giornata anche UniCredit (-2,5%) e seduta da dimenticare por Azimut (-5,7%), Pirelli (-5,5%), Inwit (-5,4%) y Tenaris (-4,9%). Fuori dal listino principale, strappo invece per ePrice (+48,6%) dopo l’avvio delle trattative in esclusiva con Negma Group, societa’ di investimento di Dubai e gia’ azionista del gruppo dell’e-commerce.