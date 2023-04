Borsa Italiana, suspensión de la audiencia del 19 de abril de 2023

La compañía telefónica ha informado que, en el transcurso del proceso competitivo relativo a Netco, se han recibido dos nuevas ofertas no vinculantes. Saipem también es malo

Los principales índices de la Bolsa de Valores de Italiana y los principales centros financieros europeos Experimenta cambios parciales. Saverio Berlinzani – Analista senior de ActivTrades – informó esto Durante cuatro sesiones, la bolsa mostró una importante disminución de la volatilidad y cerrarse demasiado cerca de las aberturas, evitando en equilibrio que se desarrollen movimientos direccionales.

A las 13.00 FTSEMib Subió un 0,08% hasta los 27.914 puntos, tras oscilar entre un mínimo de 27.796 puntos y un mínimo de 27.923 puntos. Al mismo tiempo FTSE Italia Todo Compartir Se recuperó un 0,05%. El signo menos es, en cambio, para Sombrero mediano de FTSE Italia (-0,18%) y l Estrella de FTSE Italia (-0,47%).

el Bitcoins Se derrumbó por debajo de $ 29,500 (por debajo de € 27,000).

el Diferencial BTP-Bund Todavía está por encima de los 180 pips, con el rendimiento BTP a 10 años alcanzando el 4,35%.

L’euro Cayó por debajo de $ 1,095.

Telecom Italia TIM Perdió un 5,93 por ciento a 0,2933 euros. La telefónica anunció que, en el marco del proceso competitivo relativo a Netco, había recibido dos nuevas ofertas no vinculantes, que fueron presentadas respectivamente por un consorcio formado por CdP Equity, Macquarie Infrastructure and Real Assets (Europa) y Kohlberg Kravis Roberts (KKR). ). Las dos ofertas no vinculantes serán examinadas por el Consejo de Administración de Telecom Italia TIM en la reunión prevista para el 4 de mayo.

el BancoBPM registra una subida del 1,02% hasta los 4.062 euros. La Junta Directiva del Instituto decidió avanzar con un proyecto de promoción del negocio de dinero electrónico con el objetivo de identificar una posible asociación con el operador del mercado primario.

Saipém fuerte descenso (-3,44% a 1,3605 euros). La compañía ha informado de que se ha adjudicado antes ¿Dónde está? (-1,5%) Prórroga del contrato de uso del buque perforador Santorini por dos años. El valor de la extensión del contrato es de unos $280 millones, a los que se sumarán ingresos adicionales relacionados con inversiones para mejorar la planta de unos $15 millones.

en rojo estelares (-0,31% a 16,98€). ACEA (la Unión Europea que agrupa a los fabricantes de automóviles) informó que en marzo de 2023 se matricularon aproximadamente 1,09 millones de vehículos en la Unión Europea, un aumento del 28,8 % en comparación con los 844.819 del mismo período de 2022. Las ventas de Stellantis en marzo de 2023 también crecieron Fuerte: el mes pasado el grupo automovilístico registró un aumento de matriculaciones del 28,7% con 216.862 vehículos vendidos. Como resultado, la cuota de mercado de Stellantis en Europa fue del 19,9%.