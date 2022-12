Borracha Lottie Moss se tatúa en la cara y luego se arrepiente

tatuaje de brillo – Durante una noche salvaje, Lottie Moss se tatuó la palabra Lover en los pómulos. Se recuperó durante su sesión de tatuajes y compartió el video en Tik Tok. Les dijo a sus seguidores en tono sarcástico y provocador: “No tomen alcohol”. “Yo no regalo nada… de verdad”, agregó, visiblemente borracho.

el despertar – Levantarse por la mañana para Lottie Moss fue un poco impactante. Una vez que recuperó su claridad, se dio cuenta de lo que realmente había hecho. “No tengo mucho que decir sobre lo de anoche, excepto que se pudo haber evitado. Pero no lo siento, vamos a aprender a amarlo. El mundo va a aprender a amarlo a él y a mi mamá. va a aprender a amarlo”, dijo en un video social.

depresion y adiccion – Lottie Moss le dijo a sus seguidores que era adicta a la cocaína y que estaba en rehabilitación. También dijo que enfrentó una batalla difícil contra la depresión: “No podía levantarme de la cama en la mañana, dejé de modelar, ya no me reconocía. Hablar es muy importante, con tu terapeuta, con tus padres o con tus amigos, si no lo haces, no puedes”. Curación, y no puedes vencerlo. Es solo podredumbre en tu cerebro, es veneno “, dijo.

¿Quién es Lottie Moss? Lottie Moss tiene 24 años y es una modelo e influencer inglesa muy activa en Tik Tok y Only Fans, pero también en Instagram donde no falta tiros en topless o mostrando el lado B. Es hermana del padre de la modelo. Kate Moss quien fue dama de honor en la boda. Comenzó su carrera en la moda cuando tenía solo 12 años cuando apareció en Vogue.