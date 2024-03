¿Bonos postales o BTP? La diferencia, para quién son adecuados, cuánto ganan y en qué invierten

No es sólo una cuestión de rendimiento. La propensión de los ahorradores al riesgo también influye en la competencia entre los bonos de ahorro emitidos por el Departamento del Tesoro y los bonos de ahorro postales. De hecho, un cupón postal que devenga intereses rinde menos, pero el interés de pago siempre es igual al valor nominal. En la práctica, no se exponga a ningún peligro. BTP produce más, pero sólo si alcanza la madurez. Si lo vende primero, no podrá recuperarlo por su valor nominal, ya que se vende a un precio de mercado que puede ser inferior al que pagó. Sin embargo, si el precio de mercado es superior al precio de venta, también es posible obtener una interesante plusvalía. En definitiva, BTP es más adecuado para quienes tienen una mayor tolerancia al riesgo.

Últimos cupones postales

La última incorporación a la Oficina de Correos es el Vale Postal de Ahorros Menores. De hecho, Correos de Italia ha desarrollado una nueva serie de bonos de ahorro postales destinados a menores (de 0 a 16 años y medio). Cualquiera puede regalar el bono (padres, familiares, abuelos o amigos) y los intereses se acumulan hasta que el niño registrado alcance la mayoría de edad. Al cumplir 18 años, la garantía queda libre de intereses y, si no se reembolsa, queda prohibida por ley diez años después de su vencimiento. Sin embargo, la amortización anticipada es posible en cualquier momento, previa autorización del juez de tutela, con derecho a recuperar el capital invertido y, transcurridos 18 meses desde la suscripción, a pagar los intereses acumulados. No obstante, en caso de amortización anticipada antes de cumplir los dieciocho años, se aplicará un tipo de interés nominal total anual del 0,50%. La rentabilidad total anual puede ser de hasta el 6% dependiendo de la edad del menor al momento de firmar el cupón.

Ahorro de envío, devoluciones hasta 6% con cupones para menores

Cómo funciona

El importe a suscribir también puede ser reducido, a partir de un mínimo de 50€. El titular de un bono postal puede contar con una tributación preferencial del 12,50% y, además, los propios bonos están exentos del impuesto de sucesiones. El importe máximo que una persona puede suscribir en un mismo día hábil, en una o más oficinas de correos y/o mediante suscripción electrónica, es igual a un millón de euros. Los bonos postales remunerados son emitidos por Cassa Depositi e Prestiti, garantizados por el Estado y emitidos exclusivamente por el Correo italiano. Siempre garantizan la devolución del capital invertido y el propietario puede exigir el reembolso del capital más los intereses devengados en cualquier momento. Tampoco existen costes de suscripción y pago, salvo tasas impositivas.

Los últimos BTP del tesoro

La tercera edición de BTP Valore que cerró el 1 de marzo marcó un récord, con más de 18,3 mil millones recaudados y más de 1,37 mil millones en el último día. En concreto, el Tesoro confirmó los precios mínimos garantizados en el 3,25% durante los tres primeros años y luego los subió al 4% a partir del cuarto año. La emisión finalizada de BTP Valore tiene una fecha de vencimiento de 2030, es decir, 6 años frente a las emisiones anteriores de 4 y 5 años. Los vales se pagarán trimestralmente con rendimientos predeterminados que aumentarán con el tiempo según un mecanismo de “escalamiento” ya probado. Esta vez, 3+3 años después del 3+2 del pasado mes de octubre. Para aquellos que mantengan las acciones en su cartera durante los seis años, se garantizará una prima final del 0,7%, frente al 0,5% del otoño pasado. Los cupones trimestrales y los bonos de fidelidad garantizan a los compradores un flujo continuo de intereses durante la vida útil del valor.

