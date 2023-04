Bono social de agua, quién tiene derecho a un descuento en la factura y cómo solicitarlo

Poca gente lo sabe, pero para algunos ciudadanos existe la posibilidad de aprovechar el bono social del agua. Aquí está quién lo recibe y cómo solicitarlo.

El bono social por agua es parte de los privilegios conocidos como Bono Bollette y es reconocido a algunos ciudadanos, con el fin de reducir el costo de la factura relacionada con el consumo de agua. Es decir, una vez determinado el importe adeudado en base a determinados criterios, el importe se reconoce en forma de descuento en la factura.

Básicamente, la forma de pago es exactamente la misma que se aplica al bono social de luz y gas, aunque en este caso el descuento se aplica respectivamente a las facturas de consumo de electricidad en el primer caso, y de gas en el primer caso. .

Para poder aprovechar el Bono Acqua Social es necesario cumplir unos requisitos específicos, vamos a averiguar cuáles y cuál es el procedimiento a seguir para tener derecho al descuento.

Recompensa social del agua: quién tiene derecho a ella y cómo solicitarla

Para beneficiarse del subsidio que se ofrece a los usuarios del agua, se deben cumplir requisitos específicos. Para recibir la subvención es necesario pertenecer a una unidad familiar con un índice ISEE no superior a 9.530 € o, en su defecto, pertenecer a una unidad familiar con al menos 4 hijos a cargo y un índice ISEE no superior a 20.000 €. El bono social de agua también se reconoce para los titulares de renta de ciudadanía o pensión de ciudadanía. Además de los requisitos de ingresos, el contrato de suministro de agua debe estar vigente ya nombre de un familiar. Además, se reconoce únicamente en el caso de tarifa de uso de vivienda, y no importa si el propietario es arrendatario o propietario del inmueble.

El bono social de agua otorga un descuento equivalente al consumo de 18,25 metros cúbicos de agua por año y por miembro de la familia. En otras palabras, se proporcionan 50 litros de agua gratis por día para cada miembro de la familia. Sin embargo, es posible saber la cantidad exacta reconocida por teléfono llamando a su administrador de agua o a la empresa que gestiona la facturación de bonificación, es decir, ARERA. El número de contacto en este caso es el 800166654.

Te recordamos que al igual que con Bill Bonus, para obtener el beneficio no es necesario presentar ninguna solicitud, pero si presentar un certificado ISEE vigente. En ausencia de un valor ISEE, la recompensa no será reconocida.