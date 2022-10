Bolsas, Europa mira con cautela los movimientos del Banco Central Europeo y la Reserva Federal, Milán se alinea con los bancos

Escucha la versión en audio del artículo

(Il Sole 24 Ore Radiocor) – Los bolsas de valores europeas Luchan por encontrar el camino hacia arriba por decisión, pero Eva frenado repentino, que puso fin a la subida del índice mini a principios de semana. Lista de espera FTSE MIB De Milán, afectado por la debilidad de los bancos y acciones financieras. Los mercados se mantienen fuertes sospechaambos para contexto geopolítico Alto voltaje, tanto por los inversionistas que siguen cuestionando el rumbo de la economía, la inflación, como la actuación de los bancos centrales. Algunos datos macro decepcionantes a principios de semana sugirieron que la Fed (y posiblemente también el Banco Central Europeo) sería más cautelosa al tasa de aumento En los próximos meses, a favor de la recuperación.

En el frente macroeconómico europeo, los datos subrayan el difícil momento de Alemaniardini para la industriaun 2,4% menos que el mes anterior en julio. Este es un resultado peor de lo esperado ya que indicó -0.5%. La desventaja, en comparación con agosto de 2021, fue del 4,1 por ciento. En este sentido, la publicación de A un minuto del Banco Central Europeo

Datos de EE. UU. y pronóstico de desempleo el viernes

En la sesión del miércoles 5 de octubre se dieron a conocer nuevos datos en los estados que destacaron contrato económico, lo que reduce las esperanzas de que el instituto central revise con decisión la intención de apretar los tornillos, elevando drásticamente el costo del dinero. El Índice ISM de Servicios alcanzó el mes pasado los 56,7 puntos, superando las expectativas en 56, con una clara mejora en el componente relacionado con el empleo. Además, el sector privado registró un aumento de nuevos puestos de trabajo equivalente a 208.000 unidades, frente a las expectativas de 200.000. Si hoy es afuera Reclamos semanales de desempleoLos datos oficiales del mercado laboral de septiembre se darán a conocer el viernes 7 de octubre y serán seguidos de cerca por los economistas federales, quienes también reconocen que el mercado laboral siempre se mueve con retraso en relación con el ciclo económico.

Tim rebota en Milán, por debajo de Saipem

En Piazza Afari, las compras están de vuelta Telecomunicaciones Italiaentre las peores acciones de la sesión del miércoles 5 de octubre. Stmicroelectronics sigue con la racha positiva, tras la buena marcha de la víspera. mantener el enfoque en Banco Generalmientras el mercado sigue cuestionando el futuro de la empresa que general puede ceder. Después de los máximos de la sesión anterior, las existencias de petróleo están cayendo: Saipém Que subió más del 8 por ciento al final de la lista, débil Dónde estásaficionados Tenaris. Fuera del mercado principal, la volátil Banca Mps está a la espera de un aumento de capital.

Diferencial BTp/Bund por encima de 240 pips

Se mueve por encima de 240 puntos Diferenciales entre BTp y Bund en el mercado secundario. Confirmar BTP por diez años Rentabilidad superior al 4,4%, también motivado por la advertencia de Moody’s de que si no se respetan los pasos del NRP, Italia correrá el riesgo de sufrir un corte de tijera al juzgar su deuda. No solo eso: en la sesión del miércoles también llegaron datos del Banco Central Europeo sobre las compras de Pepp en el período agosto-septiembre, que mostraron que el instituto aflojó su control sobre los valores periféricos, concompras netas italianas que fue negativo en 1.200 millones de euros (+9.760 millones en los dos meses anteriores). “Debe tenerse en cuenta -dicen los analistas de Mps Capital Services- que la cartera del gobierno se ha reducido en $4.320 millones, probablemente debido a que algunos valores que vencieron a fines de septiembre aún no se reinvirtieron por completo”.