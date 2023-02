Big Tech: beneficios récord, pero despidos masivos. Un millón de puestos de trabajo en riesgo | melina gabanelli

efectos multiplicadores

Los errores bancarios ahora están siendo facturados no solo por 200,000 empleados en los últimos 13 meses, Como es una característica de la industria tecnológica que alimenta un inductor más grande que ella misma, es un poco como una industria automotriz de mil piezas. Miles de desarrolladores de software independientes están tomando la ola larga. Pero no termina ahí. Hace exactamente diez años, un profesor de la Universidad de California, Berkeley, enrique morettiPublicó The New Geography of Work, un libro también citado por el ex presidente de los Estados Unidos, barack obama. tesis: Cada nuevo trabajo en el ámbito digital trae consigo 5 trabajos más tradicionales de gama media y baja Por razones muy prácticas. Cuando se desarrolla un área de empresas tecnológicas, nacen servicios básicos como restaurantes, bares y transporte. Si la tesis también es válida por el contrario, entonces se avecina un tsunami de empleo. Sin olvidar a los muchos que viven gracias a la Gig Economy, y no a las estadísticas. Hay que decir que la economía liberal turboamericana está acostumbrada a despedir trabajadores sin mucho interés, sólo para arrepentirse más tarde. En Boeing y en todo el sector de la aviación civil se están comiendo las manos por los recortes realizados durante la pandemia: se trata de trabajadores que no solo están altamente calificados, sino que su formación es muy cara por la vitalidad de los trámites que hay que respetar. Hoy se necesita, pero es difícil encontrarlo.