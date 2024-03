Biden y Trump en la frontera con México: es un desafío migratorio

Milán, 1 de marzo. (askanews) – La inmigración es uno de los temas por los que Joe Biden y Donald Trump compiten mientras buscan postularse para la Casa Blanca. El primer conflicto ocurrió en el momento del asentamiento registrado en Texas. El republicano Trump, de 77 años, aterrizó en Eagle Pass, momentos después de que el actual presidente demócrata Biden, de 81 años, llegara a Brownsville, Texas, 300 millas (480 kilómetros) al este.

Para Trump, una oportunidad para atacar a su rival: “Estados Unidos está ahora ocupado por el crimen migratorio de Biden. Esta es una nueva forma de violación de nuestro país”, afirmó. En cambio, Biden pidió cooperación y pidió a Trump que encuentre soluciones concretas. Como la propuesta de seguridad fronteriza de la administración rechazada por los republicanos. “En lugar de jugar a la política con este problema, ¿por qué no trabajamos juntos y lo solucionamos? Así no olvidamos para quién trabajamos. Trabajamos para el pueblo estadounidense, no para los demócratas o los republicanos. Trabajamos. Los estadounidenses gente.”