Biden y Obrador, Diálogo sobre Política Migratoria entre Estados Unidos y México

Allá Llamada telefónica La tarde del viernes fue “creativa” entre el presidente estadounidense, Joe Biden, y su presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador. Nunca ha estado Intimidación y presión del lado estadounidense. Lo dijo la Casa Blanca y, en cambio, en Palacio Nacional lo confirmaron (“Una conversación amorosaEtiqueta y este tipo de claridad es importante en las relaciones entre Washington y la Ciudad de México, porque la relación bilateral -pese a la profunda integración económica lograda casi treinta años después- sigue siendo un tema importante, según la injerencia general y los viejos lentes del sometimiento mexicano. a la voluntad de poderosos vecinos del norte.

No es así: En Ucrania, por ejemplo, México no se alía con Estados Unidos Sanciones a Rusia; Condenó la invasión, pero no votó en la votación de la ONU para suspender a Moscú del Consejo de Derechos Humanos. Está profundamente distante de otro país norteamericano y aliado de Estados Unidos, Canadá, que en cambio envió artillería a Ucrania y definió la ocupación rusa como genocidio.

Problema de migración

Estados Unidos quiere que México se comporte diferente, no solo en Ucrania, sino también en energía (López Obrador quiere volver a priorizar la participación del gobierno en el sector eléctrico, amenaza la inversión privada), y le preocupa la militarización de la seguridad pública, los ataques del presidente a los periodistas y el intento del gobierno de frenar el sistema electoral. எப்பர் La administración Biden ha mantenido las críticas bajas porque requiere un tema importante y políticamente espinoso: la cooperación mexicana en materia de inmigración.

En marzo, las autoridades estadounidenses arrestaron a 210.000 inmigrantes que intentaban cruzar ilegalmente la frontera con México, la cifra mensual más alta en veinte años. Pero la Casa Blanca espera un mayor aumento en los esfuerzos de entrada luego de la eliminación del Título 42 el 23 de mayo: una orden emitida por Donald Trump que permitiría a los expatriados regresar a México lo antes posible para evitar la propagación del coronavirus; Se ha utilizado más de dos millones de veces desde marzo de 2020. Por eso, a partir de finales de mayo, el papel de México en el control de la afluencia de inmigrantes hacia el Norte será aún más importante.

La administración de Biden debería derogar el Título 42 porque prometió un enfoque diferente a la inmigración de Trump, más humano y ordenado, aunque las estructuras de compromiso ya están establecidas. México también quiere cancelar la orden porque ha aumentado considerablemente la presión sobre las ciudades cercanas a la frontera para gestionar más población vulnerable. Por eso pide la repatriación de los inmigrantes -generalmente del norte de Guatemala, El Salvador y Honduras- pero no es fácil obtener la cooperación de esos gobiernos porque la inmigración representa una economía para ellos. Riqueza enviando dinero.

López Obrador tiene un plan: intervenir en los motivos del desalojo – Falta de oportunidades económicas, por ejemplo – A través de un plan de desarrollo implementado con el aporte económico de Washington. En mayo, el presidente mexicano realizará un viaje a Centroamérica, que lo llevará a El Salvador, Honduras, Guatemala, Belice y Cuba.

La contribución de México a la paz con Cuba

López Obrador tiene una buena relación con el presidente cubano Miguel Díaz-Coronel, que será útil en Washington. Propio Los cubanos son el segundo grupo más grande de inmigrantes que buscan ingresar a los Estados Unidos. – es anterior a los mexicanos y guatemaltecos y hondureños -, pero La Habana no acepta devoluciones por vía aérea.

La cuestión también se ve agravada por la influencia política de los cubanoamericanos en la Florida antisocialista. Administración Biden busca revivir acuerdos migratorios con Cuba cancelados por Trump en 2018, que también cerró la embajada de EE.UU. en La Habana: pensaban que EE.UU. emitiría 20.000 visas de inmigrantes al año a cubanos; A cambio, Cuba aceptaba vuelos para deportar inmigrantes ilegales. La semana pasada, EE. UU. y Cuba sostuvieron sus primeras conversaciones de acuerdo directo en cuatro años, pero es poco probable que se llegue a un compromiso hasta que Pyton viole la prohibición de enviar dinero a la isla; Sin embargo, quiere una garantía democrática de Cuba tras la represión de las protestas masivas en julio pasado.

Otros puntos de llamada

Además de inmigración, la llamada telefónica entre Biden y López Obrador también hablaba de la próxima cumbre de Estados Unidos en Los Ángeles en junio: Estados Unidos no quiere invitar a Venezuela, Cuba y Nicaragua (ya Excluido Cumbre de la Democracia de Biden), de México Puede recomendar Cumbre lo más inclusiva posible.

Al final, Los dos mandatarios dialogaron sobre la modernización de la infraestructura fronteriza Común Fomentar el fortalecimiento y la integración de las cadenas de suministro industrial. La crisis del coronavirus y la rivalidad con China llevaron a Estados Unidos a cambiar sus cadenas de suministro, trasladándolas de Asia a América del Norte. Muchas empresas se adaptan a esta etapa de contracción Serie de distribuciónAmazon dijo en abril que después de construir un gran almacén en los suburbios de Tijuana, cerca de California, Mattel (una empresa estadounidense de juguetes que fabrica Barbis y Hot Wheels) abriría su fábrica en México, la más grande del mundo. Diseñado para abastecer el mercado estadounidense.

Reportado por BloombergLorenzo Berho, presidente ejecutivo de Vesta, una constructora industrial mexicana, dijo que el proceso de “zonificación” de las cadenas de suministro en México ya estaba en marcha y que “la globalización puede haber llegado a su fin”.