Biden se desploma en las encuestas y ni siquiera Obama lo apoyará más

Joe Biden ha recogido varias encuestas negativas en los últimos dos años, después de que terminara su breve luna de miel con los votantes demócratas. Pero ninguno tuvo efectos tan devastadores como el publicado el domingo. Los New York Times: En cinco de los seis estados indecisos que decidirán las elecciones a la Casa Blanca en 2024, el presidente perderá ante Trump. Le persiguen 91 cargos en los cuatro juicios penales que deberá afrontar.

Biden fue derrotado, por márgenes notables, en Georgia, Arizona, Nevada, Michigan e incluso en su Pensilvania natal.

allá Ganaría, pero sólo por dos puntos, en sólo el sexto estado en la balanza: Wisconsin.. Las encuestas de opinión, especialmente las nacionales, tienen un valor relativo y todavía falta un año para que se realicen. Pero este informe muy detallado del Times confirma los diagnósticos que han surgido de encuestas anteriores al agregar datos de áreas electoralmente importantes del país. Mientras tanto, los expertos de Axios que estudian a los votantes hispanos y afroamericanos lo confirman. Para Biden, la situación también se ha vuelto crítica en el frente de las minorías.: En comparación con el resultado obtenido hace tres años, Biden corre el riesgo de perder el 33% de los votantes no blancos.

El 22% de los afroamericanos votará por Trump: Sería el mejor resultado para un candidato republicano entre la comunidad negra. el Causas de malestar Son los más diferentes: Inmigración, inflación y la avanzada edad del líder demócrataPero también la hostilidad de los mexicanos que trabajan en la industria petrolera por “Adiós a los combustibles fósiles O incluso incomodar a quienes se ganan la vida con la agricultura o la ganadería por las molestias que supone defender especies protegidas. La salida causó sensación David Axelrod, estratega electoral de Barack Obama en 2008Es una voz demócrata muy influyente, que enfatizó que si decide postularse para la nominación del partido, estará con él hasta el final. Pidió a Biden que se preguntara si una nueva candidatura a la Casa Blanca redunda en sus intereses, en los de los demócratas y en los del país.. Hace cuatro años, cuando navegaba por los escenarios de las primarias demócratas, fue Obama quien relanzó la candidatura de Biden para impedir que un extremista, ni siquiera miembro del partido, como Bernie Sanders, desafiara a Trump.

Hoy, el mensaje opuesto parece provenir del expresidente, de quien Biden fue vicepresidente. Por supuesto, un año después de su reelección en 2012, Obama también iba por detrás por un amplio margen en las encuestas. Y El Partido Progresista no parece tener otros candidatos listosMientras el tiempo se acaba, con las primarias acercándose. Axelrod responde que hay dos diferencias fundamentales respecto a 2012: un rival republicano más fuerte y agresivo que Mitt Romney, y un presidente demócrata treinta años mayor que él. En cuanto a los candidatos alternativos, confirma que la izquierda tiene figuras con capacidad de liderazgo aún no declarada.

En teoría, es el único que desafía a Biden en el campo demócrata en estos momentos. Anónimo Congresista de Minnesota Dean Phillips, Pero el senador de Pensilvania John Fetterman afirma que, en realidad, hay alguien más, disfrazado, que no tiene el valor de presentarse: Gobernador de California, Gavin Newsom. Se habla desde hace meses de la hipótesis de Newsom, hasta el punto de que él, que ciertamente aspira a la Casa Blanca, puso fin abruptamente a la discusión en septiembre afirmando que todo lo que hace sirve para apoyar la candidatura de Biden: no emergerá hasta 2028. Pero Mucha gente ha notado que su activismo en las últimas semanas ha sido difícil de conciliar con un objetivo tan lejano: Es como la posición de alguien sentado en el banco esperando que lo llamen.. Basta pensar en la reciente visita del gobernador a Pekín, que culminó con un encuentro con el presidente chino, Xi Jinping, para hablar sobre el futuro de la tecnología, una cuestión estratégica en las relaciones entre ambas potencias. O el próximo duelo televisado con el gobernador de Florida, Ron DeSantis. El 30 de noviembre, Newsom desafiará al ultraconservador que quiere derrocar a Trump a un duelo de 90 minutos en Fox “referido” por Sean Hannity, el principal presentador de la cadena Murdoch. Y puede que Newsom no sea el único que busque un asiento en el banco, en caso de que fracase la nueva nominación de Biden. El gobernador planteó más dudas cuando decidió contribuir activamente a la elección de Clay Middleton, candidato a alcalde de Charleston, una ciudad crucial para la conquista de Carolina del Sur: un estado que acababa de ascender, por voluntad de Biden, al primer lugar en Charleston. . Calendario de primarias democráticas. Pero el gobernador de California fue inmediatamente imitado.Illinois JB Pritzker, A quien se atribuyen las mismas ambiciones presidenciales.