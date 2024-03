Berlusconi: ¿Cómo se reparte la Super Villa entre sus hijos (con el caso Villa Certosa)

Los destinos de Villa Certosa y Arcor

En cuanto al activo más prestigioso, Villa Certosa en Cerdeña, así como toda la cartera inmobiliaria de Edra, debería transferirse, bajo el holding Fininvest, a la filial Fininvest Real Estate. También fue reconstruido antes Corriere della Sera. El valor de la operación se estima en unos 400 millones. La tarea de vender Villa Certosa ha sido confiada a Dils, la sociedad de servicios inmobiliarios de Milán, de la que el H14 de Barbara, Eleonora y Luigi Berlusconi es el segundo mayor accionista. En cuanto a la residencia sarda, se habla de una valoración no confirmada de entre 300 y 500 millones de dólares. La única casa que no está en venta es Villa San Martino en Arcor, que, según algunos rumores, podría convertirse en la sede de una fundación que lleva el nombre del ex primer ministro.