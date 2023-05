Benifer Slim: De apoyar a Pérez a la natación artística | Fórmula Pasión – Fórmula 1

Crisis de la natación artística mexicana

Los Campeonatos del Mundo comienzan el próximo fin de semana natación artística En Egipto, contra todo pronóstico, en Eva, hay que ver nacional mexicano. La razón de no ver deportistas centroamericanos se remonta a la decisión de la CONADE (Comisión Nacional para la Cultura Física y el Deporte), que decidió cortar cualquier tipo de financiamiento tras no reconocer al titular del Mundial Acuático. La Federación Mexicana de Natación acusó a Kirill Todorov de fraude.

recaudación de fondos

Con esto, la Selección Nacional de Natación Artística ha comenzado a trabajar no solo por el sueño de participar en la Copa del Mundo sin ningún apoyo económico, sino sobre todo por participar en los Juegos Olímpicos del próximo año. , en el desfile de París. Para ello, ideó un plan multitud De la mano de Nuria Deostato (que se ha clasificado para tres olimpiadas en natación sincronizada) es rentable vender bañadores y toallas. Para recaudar fondos Debe participar en eventos deportivos.

Intervención de Carlos Slim

Una apuesta que llamó la atención de los empresarios Carlos SlimSu nombre es conocido en México (el hombre más rico del país). Fórmula 1. Desde hace años, Slim apoya económicamente a varios deportistas de diversos ámbitos deportivos, y sobre todo con el piloto de Red Bull. Sergio Pérez. Desde sus primeros pasos en divisiones menores, ‘Checo’ Respaldado por Slim, patrocina Milton Keynes Group 11, gracias a las empresas que posee, particularmente en el mundo de las telecomunicaciones.

Estado actual

En este momento, Slim ha aportado a la selección mexicana de natación artística, mientras que Deostato explicó la situación a la agencia de noticias. Reuters En relación con el trabajo de recaudación de fondos anterior: “Esta iniciativa surgió porque no sabíamos hasta dónde llegaría esta situación – explicó – Nos han informado que se retirará el apoyo a cualquier evento deportivo Hasta que se resuelva la situación política. Esto es algo sobre lo que nosotros, como atletas, no tenemos influencia y no podemos hacer nada al respecto. Esta recaudación de fondos es un movimiento, un revulsivo, para que todos entiendan que queremos competir, y tengan un ejército de atletas listo. Tenemos un video del jefe de World Aquatics (Husain al Musallam) En él dijo que está al tanto de la situación y puede estar seguro de que pagarán a 36 atletas para participar en los próximos campeonatos mundiales. Sabemos que este titular pertenece a todos los sectores acuáticos; Al final, tenemos 12 miembros en nuestro grupo y veremos cómo usarlo si CONADE todavía no puede pagar.