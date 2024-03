Beatrice Luzzi, el repugnante gesto de su compañera de cuarto está a un paso de la muerte de su padre | Su comentario decía: “Qué polla”

¿Alguien se dio cuenta de lo que el compañero de cuarto le hizo a Beatrice? A un paso de la muerte de su padre soportó este viaje.

Beatriz Luzzi es el primero Final de Gran Hermano Y un rostro que el mundo de la televisión conoce bien, dado que es protagonista desde hace bastante tiempo.

De 1999 a 2001 participó en una de las series más seguidas del momento”,El Vive“, donde jugó un papel Eva Bonelli, uno de sus personajes principales. Luego protagonizó”.don mateo“, No “cesaroni“, en “Un lugar en el sol“Y también en”la gente“Por eso no podemos dejar de ser conscientes de que Beatrice Luzzi tiene un enfoque artístico de cierto nivel.

Sin embargo, su carrera no se limita a la actuación. Además de actriz de cine y teatro, Beatrice Luzzi es también directora y autor “el legado“, el programa que se transmite todas las noches en el canal Rai Ono. Básicamente es una personalidad muy activa en el mundo del entretenimiento.

Quién sabe si en el futuro sumará a su currículum artístico la victoria sobre Gran Hermano. Lo cierto es que lamentablemente, pese a ser un personaje querido en la televisión y a un paso de la victoria, el no lo esta pasando bien. Recientemente Murió su padre, Paolo Luzzi.Pero como si eso no fuera suficiente en la casa de Gran Hermano Hay algunas personas que la han estado tratando muy mal últimamente.. Sin embargo, su gesto no pasó desapercibido.

El aislamiento de Beatrice Luzzi de otros competidores

Aunque Beatrice Luzzi es amada por el público que la sigue desde casa, No muy apreciado por otros competidores. Quienes comparten con ella la aventura de “Gran Hermano”.

Como informó LOL News, a menudo Beatrice Luzzi se encuentra “aislada” Del resto de participantes de la casa, tanto es así que algunos de estos Se niegan a estar en la cocina cuando estás frente a los fogones.. Sin embargo, esto no es nada comparado con el mal gesto que alguien le hizo en las últimas semanas, que lamentablemente se hizo. Poco antes de la muerte del padre de la actriz, Paolo Luzzi. Lo que hizo fue tan inquietante que incluso quienes estaban fuera del programa se resintieron con él. Se considera vómito.

Mal gesto hacia Beatrice Luzzi

Lo que le hizo la compañera de cuarto de Beatrice Luzzi fue muy inquietante, incluso El público en casa estaba molesto. Exigió que se tomen medidas en su contra. “Basta con que estas personas sean devueltas“,”Quieren que Rosie prepare la cena porque si Bea lo hace, ¡no comerán! Que cosa tan asquerosa de hacer“, escribieron algunos espectadores en los comentarios en la página del programa.

Pero eso es lo que pasó. Algunos competidores del programa en particular. Giuseppe GaribaldiRecientemente, estaban cenando antes. Rosie Chen No Beatrice Luzzi, a quien llaman “…roxana“De hecho, si Beatrice Luzzi intentara acercarse a los fogones, no comería, pero… Se distancian de otros competidores y comen solos.