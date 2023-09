Barbara D’Urso en chándal y sin maquillaje, y la foto se volvió viral: “¿Pero realmente es ella?”

¿Cómo se ve Barbara D’Urso sin maquillaje? La foto que apareció rápidamente se difundió en Internet, provocando una ola de reacciones por parte de los fanáticos.

Barbara D’Urso es uno de los nombres más famosos de todos los tiempos. La famosa presentadora no deja de ser mirada incluso en el extranjero, donde se mudó recientemente. Tras no poder renovar su contrato con Mediaset, el astro del Napoli decidió hacer las maletas Hacer un cambio en su vida mudándose a Londres. ¿Pero cómo se mostró ella aquí?

Con un currículum como el de ella, es muy difícil pasar desapercibida y Barbara Durso lo sabe muy bien. A lo largo de los años, la locutora originaria de Campania ha cosechado tantos éxitos que incluso fue coronada reina del Canal 5. Pero recientemente, para él cinco de la tarde Ha pasado a manos de mi colega Mirta MerlinoPara Durso las cosas han cambiado.

Hoy todo el mundo conoce a Barbara D’Urso no sólo por su increíble talento sino también por su impresionante encanto. Siempre impecable y en perfecto estado, la parte delantera es preciosa incluso con 66 años. En la maravillosa capital al otro lado del canal, D’Urso lució natural, dejando a todos boquiabiertos con una foto impresionante. ¿De qué está hablando?

Barbara D’Urso, una foto sin maquillaje toma a los fanáticos con la guardia baja

Como se mencionó anteriormente, D’Urso se mudó recientemente a Londres. Aquí, como ella misma anunció en las redes sociales, la locutora seguirá trabajando y estudiando el idioma inglés. Como mujer curiosa y aventurera, La famosa Bárbara no desdeña los viajes para descubrir el maravilloso Londres. Que luego comparte en sus canales sociales.

Aquí hay una foto de D’Urso en un día en Londres. Es imposible no darse cuenta de que, en esta ocasión, La presentadora eligió un outfit muy cómodo y no había ni rastro de maquillaje en su rostro. Incluso en chándal, D’Urso siempre permanece a la moda y fresco en su sencillez. De más está decir que los comentarios no tardaron en llegar, como las sorprendentes reacciones de algunos fans que preguntaron: “¿Pero lo es ella realmente?”.

Nacida en 1957, Barbara D’Urso se encuentra entre los artistas que han hecho más que ningún otro la historia del espectáculo italiano. A lo largo de los años, el presentador ha estado al frente de muchos programas, incluido… Es imposible no recordar Quinta mañana, cinco de la tarde, Directo – no es Dursopero también muestra la realidad como Hermano mayor, granja Y muchas otras cosas.

Con tiempo D’Urso también se ha consolidado como una actriz de éxito.Participación en películas y series de televisión como Nos amamos mucho, Padres versus personas influyenteso doctor geo, Chicas de la Plaza de España Y así sucesivamente y así sucesivamente.