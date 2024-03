“Bandidos”, espionaje y contradicción en México

La serie con Exter Expósito del 13 de marzo fue la más vista del mundo Alessandro Alicondri



Si estás cansado de las series de televisión en las que todo el mundo se toma a sí mismo demasiado en serio, “Bandidos” Definitivamente es adecuado para ti. llegó 13 de marzo en NetflixEl Serie en 7 episodios. Una producción mitad mexicana y mitad estadounidense, ya ha conmovido al público con su espionaje de películas de acción y los elementos inevitables de una comedia típica de Hollywood.

está en el centro de los acontecimientos Mikul, un empleado sin dinero de un hotel en el Caribe (interpreta Alfonso Dosalya amado en “Narcos: México”) e LirioUn joven estafador (interpretado exterior expuesto, que se hizo famoso con “Élite”). Reunidos, combinarán sus “artes” para intentar capturar un tesoro de inestimable valor, con otros aliados capaces de responder ante cualquier imprevisto.

Hablando de eventos inesperados, el enemigo número uno de la serie puede que no sea la policía (que lo es ahora), sino ariel (Explicado Andrés Baida), un gran alumno del padre de Miguel, ex arqueólogo y propietario de un museo que recopila los hallazgos más importantes de la historia de México. En esta historia que no deja de lado algunos matices románticos (al estilo propio de “Jane the Virgin”), cada personaje está cuidadosamente caracterizado: desde los primeros minutos de la serie también te enamorarás de Wilson (es el tío gay de Miguel . , interpretado por Juan Pablo Medina), que regenta una empresa de alquiler de coches.

“Bandidos”, la serie fue grabada principalmente Península de Yucatán, tiene un fuerte enfoque estético. Entre lugares impresionantes, inventos caros, edificios lujosos y el hábil uso de los gráficos por ordenador, es un espectáculo para la vista. Es demasiado pronto para imaginar uno. La segunda temporada de la serie., pero las condiciones no disminuyeron. Los acontecimientos de la primera temporada realmente abren nuevos escenarios posibles.

Mientras tanto, disfrutemos de esta inmersión en la cultura maya, que los creadores intentaron reconstruir, intentando aportar información históricamente veraz, incluso en un contexto ficticio. Aunque no hay evidencia real de los hechos declarados, el tesoro que están buscando es una especie de Estatua de serpiente doradaEstá en el centro de un verdadero debate sobre su existencia, sus orígenes y su ubicación original. La ciudad maya de CalakmulPertenece a los tesoros del gobernante anterior. aj duk'. En definitiva, “Bandidos” te enganchará instantáneamente con su sencillez y sus personajes irresistibles.