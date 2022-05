Balones de Criscito y Juventus

cristo balones y juventus. Así se titula la pieza de Roberto Picantini en Genoa y Juventus. Aquí está el análisis del periodista de las páginas de su blog: “La gente de Marassi siempre se merece diez, pero para meter dos goles al Génova, no se enfaden, se necesita más. Se necesita más. Juventus”, esta “Juventus. Adelante con Dybala (derecha), cerca de doblar mucho. Este destino hace no atarlo a su dedo. Oman Pole, OK, pero queremos hablar de Kane? Un desastre ya en la primera parte. Todos fallaron, realmente todos: incluido el último, con la portería vacía y falta Serigo, en un contraataque de Morata.





Los genoveses de Blessin no entendían poco, y no es que ahora creyeran tanto. Pero no podía excusarse. Si Cuadrado, quitado, estaba en la versión de corazón con una q, a De Sciglio le fue peor: se durmió sobre Gudmunsson, en el 87′, y estuvo igual. revela un brazo estrecho en el minuto 95 y fue un tiro penal. Criscito, un veterano de la falla del derbi, le dio la vuelta con una bravura que lo honra. hombre con pelotas





Para que conste y para la historia, poco antes Rabiot intentó abrirle la puerta a mi príncipe, pero Chesney, que acababa de volver de un regate muy grande, le puso un parche. Recordad a Allegri Dybala que, tras jugar de ‘extremo’ (como capitán), partió a la Gris, Vlahovic (pequeñas cosas, no solo por él sino también), Merretti (muy bueno), Arthur. Estaba Alex Sandro, estaba Aki, siempre estaba Kane (no se trata de revolución, se trata de informar), ya no está la Juventus. La esperanza (o coartada, me temo) es que Madama, con el 1-0, ya estaba pensando en el Inter y la final de Copa. No siempre puedes vivir por los anillos: ¿verdad, Allegri? VOZ DE ATRÁS: Pero él no estaba en el campo, no cometió un error, los goles. Por supuesto: pero incluso Venecia -repito, con todo respeto: Venecia, clase baja- se metió en el corazón de la institución. jugar. Y ceñirse a las ausencias, dados los citados contrincantes, no parece mejor.





Para el viejo Grifo, un regreso por todo lo alto mantiene vivo el milagro de la salvación. Para La Vecchia, muy mala página”.