Baloncesto, semifinales del torneo: Virtus Bologna venció a Tortona

Honrando las armas

–

Frente al débil Derthona visto en el Segafredo Arena, ahora hay un equipo más armonioso y contundente ya la vez Virtus juega con menos fuego pero siempre con cierta calidad en el personal y en la circulación. Menos que blanco y negro tiro de 3, 5/10 tries a mitad del segundo cuarto desde lejos, con dos bombas de Candy, tambaleándose con 15 puntos probablemente recordando haber crecido en Fortitudo, y uno de Radosevic. La energía de los bianconeri también aumenta en defensa, Virtus encontrando tapones y cerrando las puertas hechas con mucho interés e intensidad y Tortona logrando ampliar en 15 puntos, 41-26 en el minuto 15 y 48-33 con un fantástico hat-trick de Daum en el minuto 18. El ritmo no baja pese a los tiros libres y nos vamos al descanso 55-39. Vuelve del vestuario un Virtus más decidido y duro, capaz de hacer el 0-10 en el 2’30’ dirigido por Hackett, mientras que el Tortona no ve canasta en el 4’30’. La maniobra del equipo de Bellinelli golpeando a Hackett en el hat-trick para hacer el 64-60 en el minuto 27 es fantástica, justo después del tiro de tres puntos de Mickey Hunt. Radosevic triplica con 30 pulgadas, pero Belinelli se pone una plataforma de calidad y aterriza lo mejor que puede. Y a las sirenas puso -4 de un cuarto espectacular para los Vs Blacks, 70-66. 1′ le basta a Virtus para empatar a Mickey 70-70, En línea Mickey adelanta por primera vez al Bologna, 72-73 y Cordinier hace su primer +3 desde media distancia. Tortona se vuelve impreciso y corre hacia la canasta, Bellinelli triple para +6, 72-78 en el minuto 33. El juego Daum 3 da algo de oxígeno, medio período 79-82. Tortona está cargado de errores y rápidamente vuelve a +6 solo con tiros libres: la remontada de Virtus es firme y Virtus gana 82-89, y Dirtona sigue siendo el honor de la guerra pero sin la satisfacción de prolongar lo más mínimo la serie.