Baloncesto, la primera “pista” de Pozzecco como seleccionador: Eslovenia derrota a Italia

En Trieste acabó 90-71 a favor de la formidable selección Luka Doncic con 12 puntos

El partido amistoso que abre y marca el inicio del verano azoriano Gianmarco Bosico En el banquillo de la selección nacional de baloncesto, dijo que Italia fue derrotada en el partido contra ella Eslovenia. En efecto, en el Allianz Dome de Trieste, los azzurri son doblegados 90-71 por los campeones de Europa, arrastrados por el campeón absoluto de la NBA como Luka Doncic. El mediapunta de los Dallas Mavericks anotó 12 puntos, para una formación realmente sólida.



Había mucha expectación por el debut de Gianmarco Pozzico al frente de la selección italiana. Seguramente para el ex mediapunta de Varese y Fortetodo Bologna, además de entrenador asistente Ettore Messina en la última temporada de la victoria del campeón italiano Olympia Milan, el desafío que abrió su experiencia en el banquillo que heredó unas semanas antes del mio saketti Y eso no fue lo más sencillo: de hecho, allí estuvo Eslovenia, en un partido amistoso, en el Allianz Dome de Trieste, y el vigente campeón de Europa, cuarto en los Juegos Olímpicos de Tokio el pasado verano, ganó con un marcador de 90-71. Ahora habrá que engrasar los mecanismos en los próximos días, dado el partido del 4 de julio ante Holanda en Almeira por las eliminatorias mundialistas de 2023. Los invitados (aunque la verdad es que Trieste se encuentra a tan solo 150 km de Eslovenia) protagonizaron principalmente desde el inicio: tras el 7-5 firmado por Spiso, de hecho, los eslovenos nunca miraron atrás.

Luka Doncic, junto a Goran Dragic, permite a los balcánicos iniciar el juego, apuntar y patear, rozando además el +16 como máxima ventaja en la primera parte (37-53). De hecho, Italbasket solo resiste un cuarto ante la fuerza arrolladora de los contrarios, que en la segunda mitad aumentaron notablemente sus diferencias y en la tercera incluso rompieron la ventaja de dos dígitos. Para “Poz” definitivamente hay críticas positivas de Aquiles Polonara (12 puntos y 10 rebotes) E Marco Spaceo, así como los debutantes Leonardo Okeke y Thomas Waldentensi (13 puntos, 6 rebotes). Doncic terminó con 12 puntos, 7 rebotes y 5 asistencias en menos de 24 minutos, descansando la mayor parte de la segunda parte. Dragic 11 suma con 4 pases. Todos los jugadores eslovenos pasan al acta.

Bozeco: “Bellinnelli y Hackett no serán europeos”

El técnico Bosico anunció dos fuertes ausencias de Italia de cara a la Eurocopa. hablé con marco Bellinelli y daniel HackettDecidimos de común acuerdo que los europeos no estarían allí. Una elección que me entristece, pero hoy, inevitablemente, el jugador de baloncesto tiene que tomar sus propias decisiones. Agradezco a Marco y Daniel por hablarme como un amigo, todos compartimos una elección de este tipo aquí, Presidente, Unión. Como siempre decía nuestro jefe Petrucci, a toda velocidad”, dijo el entrenador italiano.Y nuevamente: “Fue un día especial para mí, tuve una semana muy larga y estresante, un terremoto de emociones me llevó a lo más alto esta noche: cuando Entré al campo estaba visiblemente emocionado. El recibimiento del público en Trieste, Italia, creo que también puedo decir en esloveno, fue inolvidable: no creo que me lo merezca, pero me pasa, y cuando lo hago, me siento feliz y te lo agradezco. Gracias a todos por esta maravillosa bienvenida. Ha pasado una semana, y mi personal puede confirmarlo, la gente ha sido muy cariñosa y espero ver siempre ese vínculo”.

También hubo un espectador especial: “Ettore Messina estuvo aquí, fue una de las cosas más bonitas que me han pasado: sabes que lo que más me importa son las relaciones humanas, y ver a Ettore llegar al hotel para estar cerca de mí fue emocionante.” Sobre el partido: “Fue un partido complicado para nosotros, felicito a Eslovenia, al entrenador Ciculic y a todo su cuerpo técnico. Doncic fue un gran espectáculo: resbaló, pensé que tiraba a dos metros -volvía al banquillo- y marcó. Verlo en vivo fue emocionante, porque somos los primeros en disfrutar del talento. Él, Dragic: Eslovenia son campeones de Europa, y son uno de los equipos más fuertes del mundo”. “Creamos un equipo que no nos permitía traer a los que jugaron la final del torneo, pero estoy orgulloso de mis muchachos”. También es para considerar cómo juegan juntos. Los muchachos vivieron mucha tensión, el partido fue normal, pero fueron buenos para no darse por vencidos y asegurarse de que el partido fuera divertido para que todos los muchachos lo vieran.