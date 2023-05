Bale Pd sobre Fabio Fazio

Deja la abreviatura arriba fabio facio. Al final, todos los nudos vuelven a casa a vagar, sobre todo si la discusión resulta beneficiosa. a Campaña de limpiezaen La7, Corrado Formigli apoya la tesis del decreto búlgaro contra el director Como está el clima. A echarle una mano la diputada del Partido Demócrata Deborah Sirakiani y subdirector Correo Huffington Alejandro De Angelis.

Pobre único batidor Annalisa ChiricoPero se defiende bien. y lucha “Quizás tú, que conoces a Rai mejor que yo, sabes lo que Rai ha ocupado con la izquierda, sabes muy bien lo que significa”, gira de Angelis, también autora de Another Half Hour, Sunday Talk de Lucia Annunziata sobre Rai 3. «Analisa , eres un insolente Tienes que dejarme terminar. Tú Gran desvergonzado! », enfurecido, que acababa de atacar al próximo director general de viale Mazzini Giampaolo Rossi.

Chirico repite: “Te digo que no es correcto mencionar a una persona que no existe”. Sin embargo, el argumento se vuelve casi surrealista cuando el periodista señala un hecho indiscutible: «Lo que se atribuye a Fazio no es falta de competencia, sino falta de pluralismo Lo cual, Corrado, para la televisión pública está registrado en la ley como una obligación». Formigli se enfada: “Vamos Annalisa, qué tiene que ver el pluralismo, Fazio no habla, hace las entrevistas, es otro formato, quieres entender”. Sirakiani le repite: “¿Pero qué tiene que ver el pluralismo?” Ahora todo está más claro: la izquierda le contesta al gobierno por su ataque al pluralismo, pero, para defender a Fazio, afirma que, al menos, no estaba obligada a ser pluralista. Milagros de un pensamiento (Al-Fazi).