Bailando con las estrellas, ¿conoces a la expareja de Lucrezia Lando? Él también es la estrella del espectáculo.

¿Conoces a la ex pareja de la bailarina Lucrezia Lando? Él también es la estrella del espectáculo. Bailando con las estrellas: Ese es quien es.

Ella es una de las grandes heroínas del programa de culto de Ray Ono. Bailando con las estrellas, presentado por Millie Carlucci en horario de máxima audiencia los sábados por la noche. Hablamos de la bailarina y coreógrafa Lucrezia Lando, en esta edición con Lorenzo Siffredi. Lando forma parte del staff oficial del programa desde hace varios años: en 2018 fue elegida por la conductora. Anteriormente no había pasado las audiciones. amigosPero el tiempo le ha dado la razón a Carlucci sobre su talento y presencia escénica.

El exnovio de Lucrecia Lando

No todos saben que Lucrezia Lando tuvo una relación con uno de los ex héroes Bailando con las estrellasO el bailarín Marco De Angelis, que no participó en esta decimoctava edición del programa Mille Carlucci. Los dos anunciaron oficialmente su relación en 2020, luego de varias semanas de rumores, pero luego de unos años la historia de amor terminó. Hoy Marco y Lucrezia disfrutan de una buena relación, según contó la propia bailarina durante una entrevista con MásTV. De hecho, reveló: “Le deseo a Marco toda la suerte del mundo. Me di cuenta de que el amor en este momento era un obstáculo para mi ambición de mejorar. Pero quizás también fue culpa de la pasión que acabó. Siento la necesidad de centrarme en mí mismo, pensar en mis proyectos y aprovechar todas las oportunidades, ya que una pareja puede vivir un momento de dificultad, fragilidad y reflexión. “Marco De Angelis piensa como yo.”

En los últimos días se habla constantemente de un posible noviazgo entre Lucrezia Lando y Lorenzo Siffredi, quienes compiten como pareja en Bailando con las estrellas. Algunas de las protagonistas del programa Mille Carlucci, como Rossella Ira, han insinuado que se produjo un beso entre ambos. Hace unos días, el hijo de Rocco Siffredi estuvo invitado con su pareja de baile y mentor V.I. El tiempo justo Katerina Balivo reveló: “¿Si te gusta? Sí, en realidad ¿por qué no? Ya la besé y sí pasó”. Me gustaría llevarla a un lugar romántico en Budapest, donde vivo. Está en lo alto, desde donde se puede ver la ciudad. “Algo podría pasar”.

aún: “Lucrezia es increíble y tengo que decir que me quedé impresionado por su honestidad, es tan real. Nunca esperé encontrar a alguien así en este mundo. Para mí, ella es como un soplo de aire fresco”. Lucrezia Lando comentó en cambio: “¿Qué pasaría si estuviéramos realmente juntos? Eres demasiado entrometido y yo soy demasiado reservado y nunca dejaría comentarios. Dejemos que otros que nos han visto nos lo cuenten.”