Aumento de casos de COVID-19 detectados en aguas residuales indica posible nueva ola • Récord

El presidente estadounidense, Joe Biden, declaró el fin de la pandemia en septiembre de 2022. Sin embargo, semanas después de 2024, los datos mundiales indican un fuerte aumento de las tasas de infección.

Si bien los programas de vacunas han logrado estabilizar el número de hospitalizaciones, los expertos advierten que las autoridades pueden tardar en responder a los importantes riesgos que se avecinan.

La última alarma la ha dado Lucky Tran, investigador científico de la Universidad de Columbia, quien señaló que Estados Unidos finalizó 2023 con un fuerte aumento de las tendencias nacionales y regionales en los niveles de actividad viral del SARS-COV-2 en las aguas residuales.

Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de EE. UU., Acción nacional La actividad viral de las aguas residuales fue de 12,85 durante la semana que terminó el 30 de diciembre, en comparación con 5,45 el mes anterior.

el Métrica Se basa en el número de desviaciones estándar por encima de la línea de base, convertidas a una escala lineal. Las regiones con las cifras más altas fueron el Medio Oeste y el Sur de EE. UU. con 16,57 y 13,86, respectivamente.

Los CDC creen que monitorear las aguas residuales podría detectar la propagación del virus antes de las pruebas clínicas y antes de que las personas enfermen. También puede indicar transmisión asintomática. A nivel nacional, el nivel de actividad viral de las aguas residuales para el COVID-19 se encuentra en el rango “muy alto”.

tran dijo: “Actualmente nos encontramos en la segunda ola más grande de la pandemia. Alcanzará su punto máximo la próxima semana, con aproximadamente 2 millones de infecciones por día. Durante este aumento, el número total de personas es de aproximadamente 100 millones de personas (aproximadamente 1 de cada 3 personas en el Estados Unidos)” de “Es probable que contraigan Covid”.

No estaba solo en sus temores. Los nuevos datos fueron una de las pruebas que llevaron a Eric Topol, profesor de medicina molecular y vicepresidente ejecutivo de la organización sin fines de lucro Scripps Research Organization, a advertir. Los Ángeles Times Sobre la nueva variante del coronavirus JN.1.

“En términos de niveles de aguas residuales, JN.1 está ahora asociado con la segunda mayor ola de infecciones en Estados Unidos durante la pandemia, después de Omicron”, dijo a finales de la semana pasada. “Hemos perdido la cuenta del número real de infecciones porque la mayoría de las personas se hacen pruebas en casa o no se hacen pruebas en absoluto, pero los niveles extremadamente altos del virus en las aguas residuales sugieren que alrededor de 2 millones de estadounidenses se infectan cada día”.

Topol advirtió que sólo el 19% de los estadounidenses elegibles recibieron la dosis de refuerzo actualizada y que el problema de la inmunidad debilitada entre cuatro y seis meses después de la vacunación persiste.

Dijo: “Todavía creemos que la epidemia ha terminado, que la infección se ha convertido en un resfriado común debido a una exposición previa y que la vida ha vuelto a la normalidad”. “Desafortunadamente, nada de esto es cierto. El gran número de infecciones en la ola actual sin duda conducirá a que más personas sufran de Covid prolongado. Para una alta proporción de personas, especialmente aquellos de edad avanzada, o que están inmunocomprometidos o “aquellos con condiciones comórbidas contraen COVID-19 que no se parece en nada a una infección respiratoria directa”.

Continuó criticando la respuesta de Biden al aumento de las cifras, la falta de apoyo a las vacunas nasales y la falta de apoyo a la investigación sobre el Covid prolongado. de acuerdo a Declaración de la Casa BlancaLa administración estadounidense ha construido una “robusta infraestructura de respuesta a emergencias” para hacer frente a nuevas amenazas del virus Corona.

En mayo de 2023, el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, dijo que la COVID-19 representaba una “pandemia en curso” y era un problema de salud establecido, aunque ya no constituía una emergencia de salud pública de importancia internacional (ESPII).

“Aunque la evaluación del riesgo global sigue siendo alta, hay evidencia de un riesgo reducido para la salud humana impulsado principalmente por el aumento de la inmunidad a nivel de la población frente a la infección, la vacunación o ambas; y la virulencia sostenida de los sublinajes de Omicron que circulan actualmente en comparación con los sublinajes de Omicron que circulaban anteriormente”. “Genealogía y mejora de la gestión de casos clínicos”, afirmó.

“Estos factores han contribuido a una disminución global significativa en el número semanal de muertes, hospitalizaciones e ingresos en UCI asociados con COVID-19 desde el comienzo de la pandemia. Si bien el virus SARS-CoV-2 continúa evolucionando, las variantes que circulan actualmente no No parece estar asociado con un mayor riesgo.” “

Matthew Fox, profesor del Departamento de Epidemiología y Salud Global de la Universidad de Boston, dijo Registro La evidencia emergente de los datos sobre aguas residuales era alarmante, pero aún no estaba claro en qué medida las vacunas y la inmunidad desarrollada a través de la exposición al virus conducirían a tasas de hospitalización más bajas.

“Los datos indican aumentos significativos de casos y esto es preocupante”, afirmó. “Pero como no sabemos mucho sobre el número real de casos porque muchas personas se hacen pruebas en casa, no aprendemos mucho de cosas como los datos de aguas residuales sobre lo peligroso que es, necesitamos datos de hospitalización para eso. Y también lo hemos visto allí”. Hay picos significativos aquí en los Estados Unidos y en el extranjero, pero nada parecido a lo que vimos antes de las vacunas. “Hay tanta inmunidad acumulada y la vacuna sigue funcionando contra estas nuevas variantes que hasta ahora lo estamos haciendo bien, aunque no tan bien como antes”. Lo que sería preocupante es si tuviéramos una mejor versión para evadir la inmunidad. y sabiendo que desde el principio necesitamos buenos sistemas de seguimiento.

En diciembre, la Organización Mundial de la Salud actualizó JN.1, una variante de Omicron, a “variante preocupante”, sólo superada por la designación de “variante preocupante” otorgada a Omicron, Delta y Alpha en su apogeo. Su decisión se basó en parte en datos de aguas residuales.

Estados Unidos no es el único que registra evidencia de una alta incidencia de infección por coronavirus en las aguas residuales. En los Países Bajos, el número de personas hospitalizadas aumentó rápidamente a mediados de diciembre, mientras que el volumen del virus en el país aumentó Las aguas residuales subieron 57 por ciento en una semana a 4.438 partículas virales por cada 100.000 personas. El número cayó a 2.966 a finales de mes, aunque mucho más que los 57 reportados en julio.

En declaraciones a un sitio web de noticias holandés, Harald Witschgl, portavoz del instituto de salud pública RIVM, dijo: “Hemos creado resistencia a través de las vacunas y hay menos posibilidades de que termine en el hospital, pero aún es posible que Covid haga que la gente seriamente enfermo.” “

Francés, AlemánLos datos daneses también muestran un fuerte aumento de las pruebas de coronavirus en las aguas residuales.

Sin embargo, el Reino Unido decidió poner fin a las pruebas de detección de coronavirus en las aguas residuales en marzo de 2022. Un portavoz de la Agencia de Seguridad Sanitaria del Reino Unido (UKHSA) dijo: Registro La decisión se tomó “cuando el gobierno estableció el Plan de Vida Covid a principios de 2022 tras el éxito del programa de vacunación, que condujo a una reducción significativa del número de personas que enfermaron gravemente y murieron a causa del virus.

“En ese momento, la UKHSA estaba comprometida a mantener capacidades de vigilancia vitales, y esto se puede seguir viendo a través de la encuesta de infección por coronavirus de invierno en colaboración con la Oficina de Estadísticas Nacionales y los informes semanales de vigilancia de la influenza invernal y el Covid-19. Esta vigilancia “Captura datos sobre los niveles de Covid -19. Tasa de prevalencia y tasas de admisión hospitalaria”.

a finales de la semana pasada, La portavoz de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, dijo La política de enmascaramiento se trasladará a los niveles estatal y regional, al menos en el hospital. Sólo el tiempo dirá cuánto tendrán que cambiar los datos para que los gobiernos nacionales puedan volver a liderar las políticas de salud pública. ®