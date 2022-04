De vuelta a él, otra vez Vladímir Solovievreportero “amenazado” desde el presidente ruso vladimir putinAquí hay un invitado conectado con cara y espaldaPrograma dirigido paulo del dipio En el episodio de Rete 4 del jueves 28 de abril. En el curso de la comunicación, Soloviev habla de armas nucleares. Lo hace de una manera misteriosa, a veces casi incomprensible. Amenaza segura.

“¿Cuántos jardines de infancia han sido destruidos?, dijo Soloviev. “Pero el ejército ucraniano usa hospitales y jardines de infancia como base. Incluso Naciones Unidas ha admitido que Ucrania está violando la ley de la guerra”. Defender a Rusia de ser acusada de atacar objetivos civiles. Entonces recurrimos a las armas atómicas: “¿Arma nuclear táctica? Claramente no tiene sentido, no existe, no nos aporta nada. Ya tenemos un plan en ese sentido. Las armas que tenemos Nos permite por completo hacer el trabajo.. Desde nuestro proyecto de seguridad no tenemos planes de usar armas nucleares. Se prevé el uso de armas nucleares estratégicasLo que no apunta a Ucrania de ninguna manera, no es nuestro plan. Soloviev explica que si nos bombardean tendremos que responder”. En resumen, no hay armas nucleares tácticas que sirvan para intimidar. Pero, en el caso, armas “estratégicas”, es decir, utilizadas para atacar directamente al enemigo. Explica sin embargo, periodista del régimen, en caso de que no fuera Kiev…

Y prosigue: “La doctrina militar rusa no contempla el uso de armas nucleares en este sentido. El uso de armas nucleares está previsto solo desde un punto de vista estratégico”, o más bien en respuesta a posibles ataques de la OTAN”. Kaprika Soloviev Es despiadado que “Vladimir Putin nunca se haya negado” a negociar. Tal vez la engañaron”, agrega, refiriéndose al hecho de que Caprica es profundamente escéptico con respecto a la Reconstrucción. Estábamos listos para firmar en Estambul, parecía que la paz era muy inminente. Pero, lamentablemente, los asesores militares británicos y estadounidenses cambiaron las cartas, diciendo que era necesario continuar los combates y que el conflicto debía resolverse sobre el terreno”, concluye Soloviev.