Assassin’s Creed Mirage se ha retrasado hasta 2024, según un informe sobre una fecha [aggiornata]

Basado en algunas pistas Assassin’s Creed Mirage podría haber sido Aplazado a 2024O al menos esa es la conclusión a la que se llega minero de datosposiblemente también con The Crew Motorfest.

actualizar

El conocido filtrador Tom Henderson ha tratado de llegar al fondo del asunto, hablando con varias personas que le dijeron que Assassin’s Creed Mirage todavía tiene un período de lanzamiento interno establecido para fines de agosto, mientras que The Crew Motorfest debería llegar en septiembre.

La conclusión de Henderson, por tanto, es que los rumores que han comenzado a circular en las últimas horas se basan más que nada en una suposición ligada a la conocida tradición de retrasos y aplazamientos de la casa Ubisoft, más que en datos concretos y legítimos. : ya veremos. Debajo del tweet de noticias original.

No hay nada oficial al respecto, pero según el usuario de Twitter ScriptLeaksR6, quien habría hecho las declaraciones en cuestión, ambos juegos podrían haberse retrasado hasta 2024, sin un anuncio de Ubisoft al público. No está claro qué obtuvo el usuario de la información en cuestión, pero Insider-Gaming, el sitio web de Tom Henderson, informa que esto también puede haber sucedido en relación con The Crew: Motorfest.

Entre la información que ha trascendido, está el hecho de que Assassin’s Creed Mirage está ejecutando un sistema motor “viejo”, por así decirlo: en esencia, no será un desarrollo tecnológico en comparación con los motores utilizados en los últimos capítulos de la serie. Esto también podría ir de la mano con querer proponer un capítulo acorde con la tradición clásica de la serie.

Anteriormente, el propio Henderson había informado sobre el posible mes de lanzamiento de Assassin’s Creed Mirage, que parecía ser agosto de 2023, pero la hipótesis de un retraso se abre paso cada vez más, a la espera de las comunicaciones oficiales de Ubisoft.