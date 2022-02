Policías Estatales te invitan a tener cuidado porque de esta forma lograron robar tu cuenta de Whatsapp. Entremos en detalles y veamos qué debemos saber.

Desafortunadamente, cada vez se realizan más intentos de phishing a través de el whatsapp.

Empezando por el PC, pasando por el teléfono inteligente, incluso la tablet, son muchos los dispositivos tecnológicos a nuestro alcance gracias a los cuales podemos comunicarnos en cualquier momento con amigos, familiares y empresas incluso geográficamente lejos de nosotros. Por otro lado, hay muchos servicios disponibles para nosotros, como correo electrónico, SMS y aplicaciones de mensajería instantánea.

Además de las muchas ventajas, lamentablemente no faltan posibilidades Riesgos. De hecho, en este contexto, es bueno saber que policía Estatal Te invita a estar atento porque así pueden robarcuenta whatsapp. ¿Cómo es eso posible? Entremos en detalles y veamos todo lo que hay que saber al respecto.

Whatsapp, cuidado, así te roban la cuenta: todo lo que debes saber

Desafortunadamente, algunos delincuentes a menudo intentan explotar varias herramientas para eludir a la miserable persona de turno, extorsionando dinero y datos confidenciales. Un claro ejemplo de esto es una estafa Vale falso de 250 € de IKEA O un seguro online inexistente.

Si todo esto no es suficiente, a menudo será digitalizado en la mira de los estafadores. el whatsapp. En este sentido, la Policía Estatal invita a tener cuidado, ya que algunas personas malintencionadas están tratando de explotar la función de Whatsapp Web para robar la cuenta.

En particular a través de un post publicado en el perfil de Facebook de Estación de policía en línea PSSe ha informado de la dinámica a través de la cual se ejecuta la estafa en cuestión. Ingrese los detalles, tenga en cuenta que para activar la versión web de Whatsapp un Confirmar el código Que se envía a través de SMS.

Siguiendo el ejemplo de esta acción, los estafadores durante el servicio envían un mensaje a la víctima solicitando el código en cuestión. Para que todo sea más creíble, se aseguran de que el remitente de la solicitud sea uno de los contactos en Directorio. En el caso de que el destinatario responda efectivamente a este mensaje, enviando los datos solicitados, caes en la trampa.

De esta manera, de hecho, los estafadores obtienen un archivoCuenta de whatsapp del miserable de turnoy con ello la posibilidad de actuar sin inconvenientes y acceder a nuestros datos personales. Pero no solo eso, pueden utilizar nuestra cuenta para realizar otros intentos de fraude contra nuestros contactos guardados en la libreta de direcciones.

Whatsapp, cuidado, así te roban la cuenta: Consejo de la Policía Estatal

Precisamente por eso, te invitamos a estar siempre atento para no tener que lidiar con inconvenientes desagradables. En particular, siempre es bueno recordar que Ningún contacto debe usar nuestra cuenta Web de Whatsapp Por ello, el hecho de que llegara un mensaje con una petición de este tipo debería generar no pocas dudas.

Al respecto, nuevamente a través de un post especial publicado en el perfil de Facebook, la Policía del Estado Aconsejar para: