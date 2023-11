“Así deciden Italia y Europa el fin del acero”. josie habla

Antonio JoséEl jefe de Federacciai ha dado la voz de alarma sobre la medida anunciada por el Gobierno alemán y anunciada por Scholz, que exige la eliminación de las cargas fiscales sobre las facturas de la industria destinando 12.000 millones de euros anuales durante cinco años, y para las industrias de gran consumo energético, elevando el precio. de energía a 70 euros por megavatio hora. Los franceses pagan 42 euros hasta finales de 2025, luego lo suben a 70 euros como Alemania. La tarifa energética franco-alemana se fija ahora en 70 euros, mientras que los italianos pagan 120 euros. “Esto confirma, por un lado, que Europa no ha sido capaz de crear una política energética común y, por otro, que esta ayuda de Francia y Alemania crea una asimetría competitiva que destruye el mercado único y crea una competencia desleal.“, afirma Josi. Federacciai pide el lanzamiento inmediato de las medidas tomadas hace meses sobre la liberación de electricidad (un paquete de energía renovable a un precio fijo a cambio del compromiso de los consumidores de energía de invertir en fuentes de energía renovables) y la liberación de gas (la liberación de mil millones de metros cúbicos de gas desde el mar Adriático a empresas que consumen mucha energía a un precio industrial) terminó con una factura energética máxima bloqueada por el impasse sobre las concesiones hidroeléctricas y el fin de un “mayor proteccionismo”. CO2, Alemania ha pedido a la Unión Europea que autorice 3.000 millones de dólares anuales en compensación por el ETS, mientras que el gobierno italiano sólo da a las empresas 150 millones de dólares”.Aquí hay dinero – explica Gozzi – porque tenemos unos ingresos de 3.000 millones, pero la antigua ley Tremonti dice que la mitad debe ir a cubrir la deuda pública.“, mientras que según la legislación europea deben volver a hacer negocios. Pero incluso si lo mantenemos, tenemos 1.500 millones, es decir, diez veces los 150 millones que nos dan”. En resumen, según Federacciai, “hay una serie de reglas que son compatibles con la legislación europea pero que requieren voluntad política para abordar la industria y la industrialización por parte de nuestro gobierno”.

Luego está Europa. “A diferencia de todas las regiones económicas del mundo donde la industria está en el centro de atención, en la Unión nos hemos ocupado de la regulación, la descarbonización y el cambio climático, pero el declive de la fabricación europea está en marcha; basta ver lo que está sucediendo en el sector del automóvil.“A partir de 2026, con el fin de las clases del ETS, tendremos que cerrar todos los altos hornos. Convertir 1 millón de toneladas de acero alimentado con carbón en electricidad cuesta mil millones de dólares”, explica José. “En Europa, 90 millones de toneladas de carbón- Se utiliza acero cocido”. Para reconvertir la mitad de esta cantidad, necesitamos 50 mil millones, y no hay financiación para este fin. “Europa dice que el acero no es un bien esencial, y esto es pura locura”. cada mil toneladas de electricidad requiere dos mil trabajadores menos que el carbón, pero esto tampoco parece interesar a nadie: “Con un precio del CO2 de 100 euros, tenemos que gastar 200 millones de euros por tonelada de acero.

Taranto tiene que gastar 800 millones, lo que significa que cerrará si las reglas no cambian”. En Italia, somos los primeros del continente en acero neutro en carbono: 20 millones de 24 provienen de hornos eléctricos, pero tenemos que controlar los precios de la energía y de la chatarra: “No habrá chatarra para todos, por eso construiremos plantas de hierro pre-reducido en Argelia, Egipto y Brasil, porque tememos que un país que ya sufre escasez de hierro La chatarra como Italia será aún más peligrosa si Europa impone la conversión de altos hornos en hornos eléctricos para la chatarra. ¿Y la fábrica DR en Italia? “Aquí está la cuestión del precio del gas”, dice Josie. Para fabricar dos millones y medio de lecciones, que es el tamaño clásico de los falsificadores, se necesitan 900 millones de metros cúbicos de gas. El total de gas emitido asciende a mil millones, cantidad que se necesitaría para una planta de almacenamiento directo. Tiene más sentido que estas plantas se instalen en países con alta disponibilidad de gas”.

Y si Dri d’Italia, Invitalia, tiene ese propósito, ¿no? “No es que Eni pueda suministrar gas a una empresa pública, es ayuda del gobierno“. El ministro de Negocios, Adolfo Urso, volvió ayer a anunciar un plan nacional para la industria siderúrgica. ¿Es este el momento adecuado? “Para nosotros esto es una incógnita. He oído hablar de él pero no sé dónde está en casa. Sólo veo movimientos que me preocupan en los dos grandes puntos de crisis, que son Taranto y Piombino. Si grupos extranjeros invierten en Italia, ponemos la alfombra roja. Pero si llegan a absorber dinero estatal y competir deslealmente con las empresas italianas, estaremos en guerra. Nosotros, los siderúrgicos italianos, hemos invertido dos mil millones de dólares sin pedir un solo euro al Estado”.