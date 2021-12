Asesinado por napolitano en México, el abogado del asesino dejó su cargo durante el juicio

El juicio se aplazó hasta el 5 de enero de 2022. El acusado es Carmine Vitusi, quien fue condenado por el asesinato en 2019 de Salvador de Stefano en México. El giro de la escena durante el primer juicio del caso de asesinato Salvador de StefanoNapolitano de 35 años asesinado en una emboscada en México en 2019, por lo que está acusado. Carmín Vittucci: Este último abogado, durante el juicio, salió de la oficina. Fue para revelar Abogado Genaro Demetrio Byboys, en representación de los familiares de Di Stefano, Está en constante contacto con las autoridades mexicanas. Por lo tanto, los jueces de Centroamérica se vieron obligados a aplazar la audiencia hasta el 5 de enero de 2022 para permitir que los acusados ​​encontraran otro abogado. Por lo tanto, tenemos que esperar un mes más para que comience el juicio del caso contra Vidusi. El asesinato de Salvador de Stefano en México El asesinato de Salvador de Stefano, de 35 años, tuvo lugar el 3 de abril de 2019 en la capital, México. Ciudad de México. El neopolitano de 35 años estaba dentro Pizzería “Bella Dona” en el distrito de GuadalupeEn compañía de unos amigos, cuando algunos entraron a la habitación, uno de ellos disparó a Di Stefano. A pesar de las feroces investigaciones de las autoridades mexicanas, las autoridades italianas también estuvieron involucradas, y el arresto del presunto asesino de 35 años solo se logró un año y medio después, según Carmine Vittucci. En diciembre de 2020, cuando la policía mexicana vio al hombre en el aeropuerto de la Ciudad de México, aparentemente estaba a punto de irse: ya se había obtenido una orden de arresto internacional para el hombre por cargos de asesinato. READ Diciembre es un día festivo no solo para Navidad sino para todo el mundo.

