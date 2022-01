Arceus, primeras impresiones de exploración y combate de la prensa japonesa – Nerd4.life

con lanzamiento Pokémon Leyendas: Arceus Casi sobre nosotros, lanzado en Japón Nuevas vistas previas Realizado por Game Freak, que nos da detalles y primeras impresiones al respecto El nivel de combate, exploración y desafío. del juego

Famitsu habló sobre la nueva dirección que tomó Pokémon Legends: Arceus con respecto a la fórmula de clasificación, y señaló que “Completamente diferente” En comparación con los juegos de la serie principal, especialmente cuando se trata de exploración.

“Puedo decir con seguridad que este juego es muy diferente de los títulos anteriores. Lo primero que me impresionó cuando comencé a jugar fue la emocionante sensación de moverme libremente en un vasto mundo”, dice el editor de Famitsu. “Es genial poder volar libremente en el cielo, especialmente cuando buscas un Pokémon debajo de ti que se ve tan pequeño dada la altura”

En el mismo artículo, también se señaló que en Pokémon Arceus Legends los jugadores pueden encontrar desafíos difíciles. Por ejemplo, enfrentarse a Kleavor, la nueva evolución de Schyter y uno de los Pokémon reales enojados, se describe como “sorprendentemente difícil para un Pokémon”, pero en cualquier caso no imposible de ganar.



A los editores de Game Watch también les gustó Pokémon Arceus Legends y dijeron que “te hace sentir como si realmente te estuvieras aventurando en el mundo Pokémon”. el sistema de combate Eso combina la mecánica clásica con una nueva fórmula de mundo semiabierto.

“El sistema, que combina con éxito la acción de este juego con las batallas tradicionales de Pokémon, está excelentemente diseñado. Además, dado que estás bajo el ataque directo de un Pokémon, sentirás una gran tensión cuando veas un Pokémon poderoso”.

En cambio, el equipo editorial de 4Gamer quedó impresionado. Pokémon salvaje Y su comportamiento que también cambia según la hora del día.

“Los Pokémon que aparecen en el juego parecen cambiar con el clima y por la noche vimos a Drevlon y otros Pokémon nocturnos”, explica 4Gamer. “Lo único que me sorprendió fue que Drifloon fue muy agresivo y atacó tan pronto como nos dimos cuenta. Incluso si no estuviéramos en una pelea, el Pokémon atacaría al personaje principal sin piedad. Tienes la sensación de que antes lo hacían los Pokémon”. Los humanos empezaron a llevarse bien”.

“Hay muchos elementos nuevos en este juego, como el amplio mundo y la acción, pero no es difícil de jugar y me impresionó que los mejores elementos de la serie, como completar la Pokédex y disfrutar de las batallas, siguen presentes. 4Gamer concluye: “Si juegas Pokémon Diamante y Perla y exploras el área de Sinnoh, disfrutarás de esta aventura en el pasado, y no puedo esperar para salir”.

Pokémon Legends Arceus estará disponible para Nintendo Switch a partir de 28 de enero de 2022.