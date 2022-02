Aquí viene el Día de la Libertad – Corriere.it

para Luigi Ippolito, reportero de Londres

El Reino Unido es el primer país en abolir los impuestos: hoy el discurso del primer ministro a la nación

llegó el día Día de la LibertadDía sin Covid en Inglaterra: hoy boris jhonson

Anuncia el final de las últimas asignaciones relacionados con la epidemia, en particular deber de cuarentena En caso de hisopado positivo, a partir del jueves 24 de febrero. Un momento de orgullo, dice el Primer Ministro en el Parlamento: Porque Gran Bretaña primer país un Sal de la situación de emergencia por completo.

Después de dos años de restricciones.

Por la noche, después de la correspondencia con los diputados, Johnson hablará a la nación en que sera La última rueda de prensa Dedicado al Corona Virus: Explicará el plan de convivencia con el Covid, que incluye el fin del trabajo generalizado desde casa y Detente para liberar tampones, que hasta ahora se ha concedido a toda la población de Gran Bretaña. La epidemia aún no ha terminado – Monasterio de Boris – pero gracias a la increíble campaña de vacunación estamos un paso más cerca de ella Volver a la normalidad Restaurando finalmente sus libertades al pueblo. Sin embargo, el primer ministro enfatizó que terminar con las restricciones no significa deshacerse de todas las precauciones y apeló a él. responsabilidad personal: Pero está claro que a partir de ahora la atención se centrará en el comportamiento individual y no en la compulsión desde arriba.