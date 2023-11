Aquí está la bomba que está a punto de caer sobre los bolsillos de los italianos – Libero Quotidiano

Gianluigi Paragone 11 de noviembre de 2023

Una auténtica bomba amenaza con golpear el tejido social italiano: 400.000 familias tienen una casa en subasta. Se espera que esta cifra aumente un 10% a lo largo de los meses, según algunas estimaciones. La alarma la dio un estudio realizado por Nomisma con la Asociación “Salva Tu Casa” dentro del Observatorio “Salva Tu Casa”, en base al cual se calcula que la cuota mensual de la hipoteca variable asciende a absorber hasta el 60% del ingreso neto de la familia. Con efectos devastadores. Se trata del temido efecto combinado de la subida de los tipos de interés, la inflación y una caída creciente de los ingresos, con el resultado de que quienes optaban por hipotecas a tipo variable para comprar una vivienda (siempre recordamos que los préstamos subían de media en un año a niveles de diez hace años) corren el riesgo de no poder pagar. De ahí que 400.000 familias temen quedarse sin sus hogares debido a la quiebra. Entre otras cosas, con la posibilidad de que vender en subasta no ayude ni siquiera a pagar la deuda (y aquí se abre el capítulo de vender a bajo precio).

pesadilla

Lo que había sido la riqueza de los italianos durante décadas y décadas -la solidez del estatus social, es decir, comprar la propia casa- se ha convertido en una pesadilla generalizada. La contracción se ve confirmada por los datos que indican que en los nueve primeros meses de 2023 las solicitudes de hipotecas cayeron un 40%, al igual que las ventas de viviendas (-16%). Semejante hecho significa la congelación del motor social que actúa desde hace mucho tiempo, es decir, el sueño de vivir en una casa particular, en una casa propia, como “vale” de un objetivo alcanzado, ya sea por el trabajador o por el trabajador. Profesionalismo establecido. Ser propietario de su propia casa significa estabilidad, certeza y satisfacción. y riqueza en términos de PIB.

Transferencias verdes

Desde hace algún tiempo, las tareas domésticas se han convertido en una pesadilla: en parte por el miedo a no poder hacer frente a las hipotecas, y en parte porque los pagos de la hipoteca no se pueden hacer si la casa en alquiler no tiene inquilino. Pagar a tiempo o peor aún ser ocupado ilegalmente. Luego están las preocupaciones sobre los recientes cambios ecológicos. Pero volvamos a los plazos y al riesgo de insolvencia: es difícil hacer frente a las cuotas si el 60% del presupuesto familiar es absorbido por el nuevo valor de la obligación con el banco. Por otra parte, el banco se encuentra con la espada de Damocles colgando sobre su cabeza, ya que el propio Banco Central Europeo ha dado la voz de alarma, recordándole el peso de las malas deudas del banco y pidiéndole que tome las medidas necesarias. En definitiva, no estamos lejos de otro conflicto entre entidades de crédito y clientes, es decir, familias o empresarios (de hecho, el debate sobre el sector inmobiliario debería extenderse también a los almacenes o comercios). Hemos advertido varias veces sobre las repercusiones que los continuos aumentos de los tipos de interés tendrían en el tejido social y empresarial de Italia, que se ha visto especialmente afectado por las difíciles decisiones de Lagarde. El mercado inmobiliario, e incluso el mercado de la construcción, es un activo poderoso para la riqueza italiana, especialmente para la que alguna vez llamaron con orgullo clase media: frenarlo o romperlo es arrojar una antorcha encendida a un campo seco. Me pregunto si los técnicos de Eurotower saben lo que esto significa. Hacemos.