Apuñalado durante las celebraciones de la victoria de Marruecos

Un hombre de 30 años fue apuñalado en Corso Buenos Aires, Milán, la noche del sábado (10 de diciembre) durante las celebraciones de la victoria de Marruecos sobre Portugal en la Copa del Mundo en Qatar.

Todo esto sucedió alrededor de las 19 horas en Viale Regina Giovanna, según informó la empresa regional de emergencias, aproximadamente una hora después de que comenzaran las rotondas. El esquema de la historia no está claro y el caso está siendo investigado por los carabinieri de la empresa Duomo, inmediatamente con la policía. Según una reconstrucción preliminar de via Moscova, el hombre de 30 años (que aún no está identificado pero parece ser del norte de África) parece haber recibido algunas puñaladas en el cuello de un hombre con rasgos faciales de Europa del Este. El arma no fue encontrada en la escena.

El joven de 30 años fue rescatado por 118 médicos y llevado de rojo a la enfermería de Milán, afortunadamente parece que su vida no corre peligro. Los carabinieri sirven para dar un rostro y un nombre al atacante. Cierta información útil puede provenir de cámaras de circuito cerrado de televisión en el área.

Aficionados marroquíes celebran en Buenos Aires: prohibición de tráfico

Tras el pitido final del partido entre Marruecos y Portugal, que decidió la victoria de la selección norteafricana, miles de aficionados marroquíes se dieron cita. Satisface Sobre Corso Buenos Aires. La manifestación espontánea comenzó alrededor de las 6 pm y interrumpió el tráfico en el área. Alrededor de las 18.30 horas, según ha podido saber MilanoToday, se produjo el primer lanzamiento de botellas, pero no se registraron heridos. Poco después, alrededor de las 7 p. m., estalló una pelea entre unas 20 personas en Boscovich Road. En este caso no resultaron heridos.

De inmediato intervinieron agentes de la sección móvil de la comisaría, Digos y el núcleo de información de la policía, así como policías locales que bloquearon algunas calles en las inmediaciones de Corso Buenos Aires.

Escenas similares se ven allí. el último 7 de diciembre (cuando el norte de África venció a España) y también 1 de diciembre cuando Marruecos ganó 2-1 Canadá. Durante las fiestas del día de Sant’Ambrogio la afición estuvo destruido También mucho mobiliario urbano en Piazza Gae Aulenti.