Apagado, excepto HD: poco ancho de banda, muchos canales todavía en modo SD. Aquí está lo último en Rai y Mediaset

El panorama de la televisión italiana, después de la última fecha límite del 20 de diciembre (el cierre definitivo de los últimos canales MPEG2), asume una estructura que permanecerá casi sin cambios durante mucho tiempo. De hecho, estamos a la mitad del vado.: Con las frecuencias de la banda de 700 MHz ya vendidas el pasado mes de julio a las operadoras telefónicas y el estándar DVB-T2 lejos de ser introducido ante un parque de televisores aún en gran parte incompatible.

Todo lo que queda es confiar en la codificación MPEG4 AVC, que es mucho más eficiente que el antiguo MPEG2, ahora “ilegal”, y todavía se practica en el primer estándar de transmisión digital, DVB-T. En estas condiciones, no será posible hacer grandes cosas debido a la falta de ancho de banda, que se reduce en casi un 40% en comparación con el estado previo a la parada. Intentamos “fotografiar” la estructura de los principales MUX nacionales también con ayuda Promax Ranger Nuevouna herramienta versátil de análisis y medición comúnmente utilizada por los mejores instaladores de antenas.

Aparte de eso, todo es muy alta definición. Todavía hay muchos canales en definición estándar

Ciertamente, muchos (pero no todos) los canales ahora son HD y esto es gracias a la mayor eficiencia del códec AVC. A pesar de ello, el hecho de que la red de transmisión siga funcionando en DVB-T y que en algunas regiones de Italia la recepción HD -estructuralmente más frágil- sea todavía imperfecta, ha llevado a algunas emisoras a mantener también una tarjeta SD para algunos canales, aunque aunque no ya codificado en MPEG2. Este es el caso por ejemplo Tres canales RAI principales, que todavía existen en SD, con el término “temporal”, en 501 ss.: Este arreglo, que en cualquier caso no permitió a los técnicos de la RAI recuperar todo el preciado ancho de banda de los antiguos canales MPEG2, debería continuar durante al menos unos meses, quizás hasta la primavera y, en todo caso, hasta que sea posible, con modificaciones posteriores. , para resolver o al menos paliar uno de los problemas de recepción de canales HD en zonas especialmente difíciles. Pero el resto de canales en SD de forma más estructural, precisamente por la falta de ancho de banda que nos impide hacer más y mejor.

Ver RAI: ​​Tres MUX “Precauciones” y mucho ancho de banda

La RAI realiza un servicio público y, por tanto, tiene interés en garantizar una señal que sea universal y, por tanto, lo más fuerte posible. Para ello, se restringen los parámetros de transmisión y empaquetado de los RAI MUXs en cuanto a periodos de protección y corrección de errores y permiten un ancho de banda útil de 19,9 mbit/s.

La primera anomalía que un usuario general puede encontrar es Durabilidad Rai 3 en definición estándar al sitio LCN 3: ¿No se suponía que la televisión cambiaría a HD como se anunciaba? De hecho, RAI aún no ha resuelto el problema del llamado “PID dinámico” y el plan para cambiar automáticamente 3 entre el canal HD nacional y las versiones SD locales solo en TGR actualmente está aplazado, si no completamente.

Configuración MUX MacroRegional tal como se implementó en Milán. La presencia del canal Rai 3 HD numerado LCN 203 no debe engañar: no se emite en HD, al menos por el momento.

Pasar los tres canales regionales emitidos en MacroRegional MUX en HD es impensable por razones de ancho de banda: Rai 1 y Rai 2 están actualmente en el mismo HD MUX: dividir los 20 Mbit/s disponibles por cinco canales HD resultará en tasas de bits extremadamente bajas. Baste decir que los tres dispositivos Rai de alta definición están actualmente en el aire a tasas de bits variables entre 4 y 8 Mbit/s (las tasas de bits están optimizadas en el nivel MUX también teniendo en cuenta las necesidades en cada momento para todos los demás canales en el paquete).

RAI 2 HD en el momento en que capturamos la pantalla tenía una tasa de bits de alrededor de 5,8 Mbit/s, con picos más altos.

Entre otras cosas, pero esto es solo una curiosidad, en el mismo MUX también hay un canal, en la posición LCN 203, que se anuncia como “Rai 3 HD”, pero en realidad, al menos por el momento, no es de alta definición que en realidad tiene una señal Totalmente molesto.

Esto es lo que vemos ahora en el canal 203. Para acceder a él hay que llamar directamente al canal porque se salta el clásico canal “subir/bajar”.

Podemos imaginar que es una especie de marcador de posición para una tasa de bits muy baja para pruebas de ejecución de PID dinámicas, lo que obviamente requiere que Rai 3 HD y regional 3 estén en el mismo MUX, algo que no ha sucedido hasta ahora.

Entonces Rai tendrá que evaluar si puede resolver los problemas de compatibilidad de cambiar el PID dinámico o si debe retroceder y fallar en su buena intención de distribuir al menos tres canales regionales en cada región. Ciertamente, en este contexto, la transmisión en SD en el Sitio 3 parece estar severamente penalizada en Rai 3: se debe encontrar una solución.

Incluso después del 20 de diciembre, el MUX A de Rai se mantuvo prácticamente sin cambios. El cambio más obvio se refiere solo al nombre de la transmisión RAI 3 en SD en el 503, que agrega un sufijo “temp”; La codificación de este canal también ha cambiado, ahora en MPEG4 y de todos modos requiere un ancho de banda de unos 1,5 Mbit/s.

Rai 3 SD temp, incluso en la codificación AVC todavía requiere una tasa de bits cercana a 2 megabits/s

Nos preguntamos por qué 503 no se manejó como un alias digital para el flujo asignado al sitio LCN 3, también en SD. Es probable que haya una razón técnica, tal vez relacionada con el hecho de que el 503 no tiene asignaciones regionales, pero de todos modos, en el panorama de ancho de banda ya estrecho que enfrenta Rai, incluso esos 2 megabits/seg eran bienes valiosos.

De hecho, siendo el ancho de banda disponible el que es, prácticamente todos los canales rai que estaban en definición estándar permanecieron así. De todo el programa de la RAI, los tres únicos que se emiten en HD son los tres principales y RAI Sport+ HD.

En aras de la exhaustividad, cabe señalar que los canales rai emitidos vía satélite en la plataforma gratuita tivùsat, a excepción de las 23 copias de TGR, ya están en HD.

B MUX de RAI permanece con un solo canal en HD (Rai 3 HD en el sitio 103, con TGR en Lombardía, Piamonte, Lazio y Campania) mientras que todos los demás canales están en definición estándar.

Rai 3 HD en el momento de la captura utilizó un ancho de banda de hasta 8 Mbit/s

Sin embargo, se agregó el canal 202 con la versión digital terrestre de Rai Radio 2 Visual que antes se emitía a través de hbbTV, de forma similar a como se hizo con RAI 4K en la 101 para el Mundial.

Tenga en cuenta que los canales Rai 1 y Rai 2 temporales están en SD a 1,5 Mbit/s cada uno.

Entonces podemos decir que si Rai es capaz de administrar todas las áreas de recepción complejas de la señal HD y puede desactivar las versiones SD, puede recuperar alrededor de 5 Mbit/s, que es aproximadamente el 8% de la capacidad de transmisión actual, tratando así traer algunos otros canales también en HD, transmisión digital terrestre y en tivusat, donde todo el programa de Rai estuvo durante algún tiempo en HD.

RAI MUX escaneado en Milán el 21 de diciembre de 2022 MUX RAI MR1 (frecuencia CH 30, 37 o 43 según la región, este es el MUX debido en MILAN)

001: Rai 1 HD, 002: Rai HD, 003: Rai 3 TGR Emilia Romagna, 003: Rai 3 TGR Lombardía, 003: Rai 3 TGR Piedmont, 048: Rai News 24, 203: Rai 3 HD, 802: Rai 3 TGR Piamonte, 804: Rai 3 TGR Lombardía, 811: Rai 3 TGR Emilia Romagna. MUX RAI NACIONAL (FRECUENCIA CH 26)

024: Rai Movie, 025: Rai Premium, 042: Rai Gulp, 043: Rai YoYo, 054: Rai Storia, 058: Rai Sport + HD, 101: Rai 4K, 146: Rai Sport + HD, 503: Rai 3 SD ( Temporal), 702: Rai Radio 2, 703: Rai Radio 3, 704: Gr Parlamento, 705: Rai Isoradio, 706: Rai Radio 3 Clásica, 707: Rai Radio Kids, 708: Rai Radio Live, 709: Rai Radio Techete’ 710: Rai Radio Tutta Italiana, 711: Rai Radio 1 Sport, 712: Rai Radio Indie. MUX NACIONAL RAI B (frecuencia CH 40)

021: Rai 4, 023: Rai 5, 057: Rai Scuola, 103: Rai 3 HD, 146: Rai Sport, 501: Rai 1 SD (temporal), 502: Rai 2 SD (temporal), 831: RTV San Marino. READ Berlín salva a Uniper, pero ahora Rusia realmente tiene el destino de Europa en sus propias manos

Mediaset: siempre tres MUX. Pero tiene 12 megabits/s más que RAI. Y así conducen en HD

Mediaset luce sus tres módulos MUX con parámetros ligeramente menos restrictivos, logrando obtener una tasa de transferencia neta de unos 25 Mbit/s para MUX 1 y 2 y unos 22,5 para MUX3. Esta configuración, combinada con la anulación casi completa de los canales de transmisión simultánea, permitió a Mediaset aprovechar el cierre de MPEG2 para pasar casi todos sus canales en HD, incluso si la tasa de bits promedio parecía más estrecha que en la actualidad.

MUX 1 de Mediaset ahora incluye una serie de canales secundarios ahora convertidos a HD, como La5 HD, Iris HD, TGCom 24 HD, Italia 2 HD, 27Twentyseven HD y Radio 105, también en HD, así como una variedad de servicios de radio. En SD en este MUX de momento solo queda el R101 TV. Esto se debe en gran parte al cierre de Canale 5, Rete 4 e Italia 1 en SD alojado en este MUX

MUX 1 de Mediaset

Situación similar también en el MUX 2 de Mediaset, con todos los canales cambiados a HD (TOPCrime HD, Cine24 HD, Focus HD), excepto Boing y Cartoonito que permanecieron en SD. QVC HD, que ya prevalecía, confirmó este estándar antes del último paso.

MUX 2 de Mediaset

En MUX 3, en cambio, hay pocos cambios: se mantienen las tres redes principales y 20 de Mediaset, todas en HD (bitrate entre 4 y 6 Mbit/s).

Solo cambia Mediaset Extra, que estaba en SD y pasa a HD.

Mezclar Mediaset 3